La Armada de Estados Unidos confirmó el pasado martes que tres videos publicados por The New York Times en 2017 que muestran a pilotos confundidos por dos misteriosos objetos voladores no identificados son auténticos, luego de años de especulación desde su divulgación.

Joseph Gradisher, portavoz del subjefe de operaciones navales para la guerra de información de la Marina, dijo que los videos eran considerados “fenómenos aéreos inexplicables”, aunque no estaban destinados a ser expuestos públicamente.

“La Marina designa los objetos contenidos en estos videos como fenómenos aéreos no identificados”, dijo a The Black Vault, un archivo de documentos del gobierno administrado por civiles. “La Armada no ha publicado caracterizaciones o descripciones, ni ha publicado ninguna hipótesis o conclusión, con respecto a los objetos contenidos en los videos referenciados”.

“La terminología de ‘fenómenos aéreos no identificados’ (UAP) se utiliza porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos / observaciones de aeronaves / objetos no autorizados / no identificados que se han observado entrando / operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”, agregó el funcionario naval.

Los videos del Departamento de Defensa muestran a los pilotos confundidos por lo que están viendo. El primero fue captado cerca de San Diego, California, en 2004; el segundo en la costa de Jacksonville, Florida, un año después; mientras que el tercero fue lanzado por To The Stars Academy, donde un piloto de la Armada comentó: “¿Qué demonios es esa cosa?”

En otro video, un comandante que vio el objeto en una misión de entrenamiento dijo que “se aceleró como nada que yo haya visto jamás”. Otros pilotos entrevistados, muchos de los cuales formaban parte de un escuadrón de vuelo de la Marina conocido como los “Red Rippers”, reportaron que los objetos podían acelerar, detenerse y girar en formas que iban más allá de la tecnología aeroespacial conocida. Gradisher dijo que los videos fueron filmados en 2004 y 2015.