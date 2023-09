“Me llamó 143 veces en un día”: Habló el hombre que denunció a Edwin Arrieta de ser un acosador

“Si no hubiese puesto fin a mi relación con Edwin, estaría en el mismo lugar que Sancho ahora”, afirmó el individuo, al que el programa optó por identificar como Luis para proteger su identidad. “O me hubiera asesinado él, o me habría visto obligado a matarlo”, agregó, con la confirmación del programa sobre la veracidad de su declaración mediante la Fiscalía General de Bogotá.

Luis también narró un episodio de violencia física que sufrió a manos de Arrieta: “Me atacó físicamente mientras llevaba mi laptop, que resultó dañada por los golpes”. Este incidente le dejó incapacitado durante dos días, con Arrieta ejerciendo una presión constante a través de amenazas dirigidas tanto hacia él como hacia su familia, incluso dejándole una cicatriz de una mordida.

En un testimonio grabado con voz alterada y en condiciones de baja luminosidad para preservar su anonimato, Luis contó ante las cámaras: “Cuando sus llamadas se tornaban excesivas, cuando no entendía que mi ‘no’ era definitivo, que no deseaba ninguna relación de amistad o de cualquier otro tipo con él... Llegó a marcarme hasta 143 veces, un número que no puedo olvidar. Me chantajeaba con contactar a mi familia, con enviarme gente que, según él, me estaba siguiendo”, compartió.

Curiosamente, este testimonio guarda una notable similitud con la primera versión que Daniel Sancho proporcionó a las autoridades para explicar el horrendo acto que admitió haber cometido. Daniel también narró cómo se sentía aprisionado por Edwin Arrieta, describiéndose como “un prisionero en una jaula dorada”, según sus propias palabras.