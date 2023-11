“Que nadie sea promotor de la difusión de mensajes de odio”: Papa Francisco pide cambiar el lenguaje en internet

El Papa Francisco ha mostrado su rechazo a "la difusión de mensajes de odio" y la "distorsión de la realidad" a través de Internet y las redes sociales. "¡Que nadie sea promotor de una comunicación del descarte a través de la difusión de mensajes de odio y de distorsión de la realidad en la red!", ha pedido el Papa este viernes en un mensaje para la inauguración de la 13 edición del Festival de Doctrina Social de Verona, que se celebra bajo el lema #soci@lmente libres.

Francisco ha advertido de que la red "no está hecha para atrapar, sino para liberar, para albergar una comunión de personas libres". En este sentido, ha defendido que la Iglesia misma es una red tejida a partir de la comunión eucarística, "donde la unión no se basa en los 'me gusta', sino en la verdad, en el 'amén', con el que cada uno se adhiere al Cuerpo de Cristo, acogiendo a los demás".

Frente a la "velocidad de la información, que provoca la voracidad relacional", prosigue el Pontífice, el 'amén' es "una especie de provocación a ir más allá del aplanamiento cultural para dar plenitud al lenguaje, en el respeto de cada persona".