Ucrania apuesta por la guerra asimétrica para compensar su inferioridad en el frente

Pero a pesar de los buenos resultados que están dando estás tácticas de guerra asimétrica, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dejado claro que la suerte de su país depende en gran medida de la llegada de los 60.000 millones de dólares en ayuda militar de Washington bloqueados en la Cámara de Representantes.

"Este año, si no recibimos nada, no tendremos ningún éxito", dijo en una entrevista reciente con la cadena CNN en la que reconoció la posibilidad de perder el control de las rutas que Ucrania ha recuperado en el mar Negro si no llegan de EEUU más sistemas y munición antiaérea.