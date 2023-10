La madre de Elianne, Dorcas Andam, llevaba un pañuelo blanco y negro mientras sostenía una vela en honor a ella. Rindió homenaje a su hija "inteligente y carismática" que "amaba vivir la vida al máximo".

"Ella llenó de alegría a tantas personas, incluyendo a sus amistades. Ella era una chica increíble y hermosa", afirmó la señora Adam.

"Ella amaba y tocaba vidas a su alrededor."

"No puedo creer que ya no la veremos más. No puedo creer que no estará allí para quejarse de sus actividades de adolescente.

"Deberíamos estar planeando su baile de graduación después del año 11. Ella quería ser abogada y tenía mucho por lo que vivir".

Dijo que su hija era "simplemente una adolescente normal".

Añadió: "Fue un día triste para toda la familia, ahora estamos planificando su funeral".

El rapero nacido en Croydon, Stormzy, también fue visto apoyando a los afectados en la vigilia.

Stormzy, cuyo nombre real es Michael Omari Owuo Jr., permaneció en silencio junto a la familia mientras dirigían a los dolientes en una oración.