Video | Impactante incendio en edificio de Reino Unido, un trabajador es rescatado de las llamas

De acuerdo con Daily Mail el trabajador fue llevado al hospital para revisar sus pulmones.

Glen Edwards, el operador de la grúa que rescato al hombre dio a conocer cómo fueron esos minutos de pánico al verlo en medio de la conflagración, "yo manejaba la grúa cuando vi a alguien agitar su abrigo para alertarme. Luego me dijeron por radio que había alguien atrapado. El humo no me permitía ver con claridad, por lo que me ayudaron por el radio para saber cuándo levantar la grúa".

Le interesa: Mañana inicia la primera tregua de la guerra en Gaza para liberar rehenes de Hamás

Para evitar accidentes la calle Friar fue cerrada y los residentes de la zona fueron evacuados. Dos personas fueron llevadas al hospital por aspiración de humo.

Es de recordar que el mismo edificio también se incendió en julio del año pasado.