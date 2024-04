Video: El fuerte agarrón en la Cámara durante debate de control político al Icbf

El representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo volvió a cuestionar la autoridad moral de la representante de la Liga, Erika Sánchez para liderar debates al Icbf por ella “estar denunciada para que los contratistas voten por usted”.

Un duro enfrentamiento se dio en un reciente debate de control político en el Congreso a las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, cuando integrantes de la bancada del Pacto Histórico, coalición que apoya al Gobierno Nacional, criticaron a una de las congresistas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido político fundado por el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

Además: Por presionar a contratistas del Icbf, denuncian a congresista santandereana Erika Sánchez

En medio de la sesión parlamentaria, en la que se cuestionaban las presuntas irregularidades que se estarían presentando al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, puso en duda la autoridad moral de la congresista santandereana, Erika Sánchez, para hacer parte de la discusión.

Ocampo hizo referencia directa a una investigación en contra de la representante Sánchez por presuntamente presionar a contratistas de esa entidad para votar por ella en las pasadas elecciones legislativas.

“Me exalto porque no puedo con el cinismo de ustedes. Que el partido de Rodolfo Hernández venga a darnos a nosotros lecciones de moral en lo público, cuando usted está denunciada por pretender que los contratistas voten por usted. Entonces está defendiendo a su jefe político, a Camacho (exgobernador de Santander, Mario Camacho, cuestionado dirigente político quien estuvo en la cárcel por hechos de corrupción), y al otro clan de allá. Seamos serios con el país”, le reclamó el congresista Ocampo a la representante Erika Sánchez.

Por su parte, la representante Erika Sánchez no se quedó atrás, y tras calificar de “testarudo, bruto y ofensivo” al congresista Ocampo, hizo una explicación de su situación jurídica en la Corte Suprema.

“A mí sí me da vergüenza ajena que un partido como el Pacto Histórico, que habla de protección a la mujer, pongan al más testarudo, bruto y ofensivo, porque es que él quien no sabe hablar. Él puede tener información, pero cuando la verbaliza lo hace con odio, reproche, porqué no sabe defender una causa social. Yo quiero decirle que está muy desactualizado de la información, porque esa denuncia que salió en los medios de comunicación llegó a la Corte Suprema de Justicia y me absolvieron, porque no se encontró ninguna situación en contra de mi dignidad”, respondió Sánchez.

En las elecciones legislativas del 2022 varios contratistas del Icbf en Santander denunciaron a Vanguardia estar siendo presionados por las directivas de la entidad para votar y buscar votos a favor de la hoy representante Erika Sánchez, todo, según las denuncias, orquestado por el exgobernador Mario Camacho, quien desde hace varios años tendría al Bienestar Familiar como su fortín político.