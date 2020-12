En el Concejo de Bucaramanga avanza el proyecto de Acuerdo mediante el cual se actualiza el Estatuto Tributario y aunque la mayoría del articulado de la iniciativa no ha tenido mayor resistencia por parte del cabildo municipal, la propuesta de gravar las profesiones liberales que se ejercen en la ciudad volvió a encender el debate.

Además: Ahondan las críticas al nuevo Estatuto Tributario de Bucaramanga

Vanguardia habló con el concejal de Cambio Radical Cristian Reyes, ponente del proyecto de Acuerdo 069, quien explicó los pormenores del controvertido artículo que grava las profesiones liberales en Bucaramanga, un impuesto que le representaría a la ciudad unos $10 mil millones extra para el 2022.

¿Por qué se quiere un impuesto a las profesiones liberales?

El gravamen a las profesiones liberales lo estableció la Ley de reforma tributaria del Gobierno Nacional en el 2016, en ese entonces, Rodolfo Hernández presentó dos proyectos para imponer el gravamen a las profesiones liberales, pero no fue aprobado en el Concejo. El llamado del Alcalde es que se tiene que dar la aplicabilidad de la norma nacional, ya que no puede actualizar el Estatuto Tributario sin incluir ese gravamen. La propuesta de la administración es que sea el 3 por mil, es decir, una persona en el 2021 tiene un contrato de prestación de servicios, CPS, público o privado, que gane $5 millones mensuales, al año se gana $60 millones, en el 2022 que tendría que liquidarlo y pagarlo, multiplica 3 por mil, eso le da $180 mil. De esos $180 mil, la administración contempla que para el 2021 por única vez se descuente el 50%, es decir, que el contratista con un contrato de $5 millones en el 2021, en el 2022 no pagará $180 mil sino $90 mil. Si se divide esos $90 mil en 12 meses, son $7.500 pesos que iría a contribuir esa persona con profesión liberal.

¿Cuánto le representa al municipio el gravar las profesiones liberales?

La administración municipal propone gravar el 3 por mil de cada contrato, sería la tarifa más baja en el área metropolitana: en Girón es del 10 por mil; Piedecuesta, 5 por mil; Floridablanca, 3.5 por mil, e incluso uno de las más bajas del país, en Bogotá es del 6.9 por mil y en Barranquilla del 7 por mil. Lo proyectado por la administración es que a la ciudad le ingresaran unos $10 mil millones anuales. Recursos de libre inversión para gestión y obras, para reactivar la economía en general.

Lea también: Alcaldía de Bucaramanga persiste en el cobro de impuesto para contratistas

¿Si tengo dos contratos, uno en Bucaramanga y otro en Floridablanca, tendría que pagar por ambos?

En este proyecto solo pagaría el 3 por mil, por el contrato que tenga en Bucaramanga. Por el otro contrato deberá pagar la tarifa que tienen establecida allá que es del 3.5 por mil.

¿Cómo se hace el control si el contrato es verbal?

Ahí no se puede realizar ningún control tributario porque ahí no se puede establecer el vínculo laboral o una retención a ellos. El gravamen es para las personas que ejercen profesiones liberales y que tienen que declarar ante la Dian.

¿Quiénes deben tributar por profesión liberal?

Una sentencia del Consejo de Estado señaló que las profesiones liberales son aquellas actividades en las que predomina el ejercicio del intelecto, han sido reconocidas por el Estado y su ejercicio requiere la habilitación a través de un título académico.