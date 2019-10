Controversia por encuentro entre Mauricio Aguilar e Iván Moreno en una cita odontológica en Bucaramanga

Entre los permisos está uno con fecha de junio 26 de este año en el que se le permitió a Moreno Rojas salir de este centro de reclusión para acudir a una cita odontológica de urgencia; debido a “dolor y fractura del diente #36”; sin embargo, dicha cita se llevó a cabo en Bucaramanga y no en San Gil.

Curiosamente, dentro del consultorio al que acudió Iván Moreno, según reportó un funcionario encargado de vigilancia, se encontraba el actual candidato a la Gobernación de Santander, Mauricio Aguilar. Esta información quedó registrada en un documento firmado por el funcionario del Inpec Wilson Moreno Güiza, el cual fue dado a conocer por la W Radio.

Según el informe: “Al llegar a la dirección indicada se constata la presencia de los dragoneantes Sachica Medica Wilson y campos Sanabria Óscar, quienes estaban afuera, enfrente del consultorio, como a unos 10 metros de distancia de la entrada, al indagarles sobre el precitado privado de la libertad Iván Moreno, me informan que se encontraba dentro del consultorio, el cual no pude constatar visualmente desde donde me encontraba acompañado de los dragoneantes comprometidos en la remisión.

“Dadas estas circunstancias, le solicité al dragoneante Sachica Medina que me acompañara al consultorio para constatar la presencia del privado de la libertad para lo cual cruzamos la calle y al ingresar logré constatar la presencia del Pl Iván Moreno, quien manifestó que habían llegado al consultorio sobre las 12:20 horas y que ya estaban por finalizar la atención; sin embargo es necesario señalar que en el consultorio también se encontraba presente el exsenador y actual candidato a la Gobernación de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, desconociendo las razones de su presencia en el mismo consultorio odontológico”... El encuentro se extendió hasta las 2:12 de la tarde.

Para conocer las razones de dicho permiso no permitido para un recluso que entre otros delitos tiene el de concierto para delinquir, Vanguardia se comunicó con el director de la Cárcel de San Gil, Alberto Blanco, quien manifestó que “no estoy autorizado para dar declaraciones, toca con la Dirección Regional del Inpec”.