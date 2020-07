Denuncian a Tavera y Aguilar por fallido parque del Agua en Barrancabermeja, una obra de $15 mil millones

El representante de la Alianza Verde, Fabián Díaz denunció ante la Corte Suprema a los exgobernadores, Richard Aguilar y Didier Tavera por la fallida construcción del Parque del Agua de Barrancabermeja, una obra que lleva más de $15 mil millones de recursos de regalías y aún no está en funcionamiento.

Según Fabián Díaz, las irregularidades contractuales tanto en la administración del hoy senador, Richard Aguilar, por $12 mil millones y el adicional de $5 mil millones otorgados posteriormente por el gobierno de Didier Tavera, convirtieron al megaproyecto turístico para Barrancabermeja en otro ‘elefante blanco’ para el distrito especial.

“Desde que se inició la obra, han pasado más de 4 años sin que ninguna de las

administraciones, tanto de la Gobernación de Santander como por parte del Municipio de Barrancabermeja hayan hecho las correspondientes gestiones para poder darle terminación al proyecto recreativo y mucho menos para ponerlo en funcionamiento”, señaló el representante santandereano.

Ante esta situación, Fabián Díaz demandó penalmente ante la Corte Suprema de Justicia a los dos exgobernadores, Richard Aguilar y Didier Tavera, además de las respectivas quejas disciplinarias y fiscales.

“Contrato en ejecución”

Manuel Ramírez, abogado a apoderado de Richard Aguilar para este proceso, aseguró que su defendido no incurrió en ninguna irregularidad contractual en este proceso, toda vez que cuando terminó su administración el contrato se ejecutaba según lo pactado en el cronograma.

“Estando ya en diciembre del 2016 cuando se hicieron unos ajustes en lo que tenía que ver con al obra y también con el presupuesto, (ajustes aprobados por el Ocad), ya no podía la administración de Richard Aguilar continuar con la ejecución pero se la entregaba a la subsiguiente administración departamental que era la de Didier Tavera, quien la recibió en efecto mientras se ejecutaba el contrato e incluso le hizo otra adición en dinero para lograr al remodelación de las atracciones y ya el doctor Richard Aguilar no podía tener ninguna injerencia por el cambio de administración”, manifestó Manuel Ramírez.

“Obra con múltiples problemas”

Por su parte, Mauricio Mejía exsecretario de Infraestructura de Santander en la administración Tavera, señaló que los retrasos en las obras se dieron por unos problemas de gestión predial por parte del municipio y el encerramiento de un predio.

“Llegó un momento que se requería para construir la piscina de niños, se requería un pilotaje y no se había resulto el tema de un predio, que lo tenía que resolver el municipio de Barranca por lo que no se había contratado el cerramiento. Para hacer esas obras faltantes, se necesitaba una adición como de $4 mil millones, eso era de regalías y en eso duramos como casi un año porque para la adición colocaba plata el Departamento y el municipio, a través de regalías y colocaba plata el municipio de Barrancabermeja que tenía que entregar como $1.500 millones de la adición, pero se demoró como 8 meses en entregar el CDP porque supuestamente no tenía recursos”, indicó Mejía.

El contrato

En octubre del 2015, a dos meses de terminar su gobierno, Richard Aguilar adjudicó el al contratista Consorcio Parques Acuáticos 2015, (consorcio conformado por: parque Acuático de Colombia SAS, Óscar Andrés Gómez y Profesionales de la Ingeniería y el Comercio) la construcción y adecuación del Parque del Agua de Barrancabermeja para la construcción de un parque acuático de Barrancabermeja, proyecto que contó con la inversión de más de $10. 133 millones para ser ejecutada en 8 meses.

A pesar del incumplimiento por parte del contratista en entregar la obra en el periodo pactado, en el año 2017, tanto la Gobernación, esta vez bajo la administración de Didier Tavera aprobó una adición por un valor de más de $ 3.500 millones, para terminar las obras.

Hoy, cuatro años después, el parque se encuentra abandonado, con las obras a medio construir.