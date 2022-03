Mientras partidos tradicionales o que ya contaban con participación en el Congreso como el Partido Conservador, el Liberal, el Centro Democrático, Cambio Radical y la U superaron sin problemas el umbral, alcanzando más de 10 curules por casa política, otros movimientos políticos, especialmente los que nacieron en los últimos meses a partir de movimientos significativos de ciudadanos, se chocaron con el ‘muro’ del umbral, que los obligaba a alcanzar el mínimo 3% de la votación para mantener la personería jurídica.

Tampoco les fue bien a los partidos que recuperaron la personería jurídica en 2021 tras fallos de la Corte Constitucional. De los que participaron en los comicios sin alianzas, ninguno alcanzó este porcentaje mínimo.

Verde Oxígeno, Salvación Nacional y el Nuevo Liberalismo ‘revivieron’ por decisión del alto tribunal Constitucional. No obstante, en ese mismo fallo la Corte definió que, en estas elecciones, no tendrían el riesgo de perder la personería jurídica, aunque no superaran el umbral exigido.

El 3%, el paso al Congreso

El punto de partida para que un candidato pudiera entrar al Congreso de la República era que su lista alcanzara el 3% del total de la votación para Senado, que fue de 13’801.388 sufragios válidos.

Cada colectividad necesitaba sacar 414.041 votos para no estar en riesgo de perder la personería jurídica.

Colombia Justa Libres y el Mira, los partidos de los cristianos, lograron a quedarse con su reconocimiento luego de alcanzar 511.298 votos y cuatro curules.

Estas dos casas políticas estuvieron en vilo, debido a que por muy pocos votos pasaron el umbral.

Pero no ocurrió lo mismo con Fuerza Ciudadana, el movimiento político del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que por medio de recolección de firmas avaló una plancha de 100 candidatos.

Aunque la cabeza de lista, Gilberto Tobón Sanín, alcanzó 145.365 votos y superó la cifra repartidora que estuvo sobre los 115 mil, no alcanzó una curul en el Congreso, debido a que Fuerza Ciudadana no pasó el umbral del 3% del total de la votación.

Las listas de Estamos Listas Colombia (90.488 votos), del Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia (43.853), la del Movimiento Gente Nueva (30.516) y el Movimiento Unitario Metapolítico (10.825) tampoco pudieron mantener la personería jurídica, debido a que no alcanzaron el umbral exigido por el Consejo Nacional Electoral.