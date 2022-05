Bogotá. 13 de Mayo del 2022. El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se presentó ante la Procuraduría General de la Nación para ser notificado de su destitución, la cual no realizaron de manera oportuna y posteriormente realizó una rueda de prensa. (Colprensa-Sergio Acero)

PROTECCIÓN DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN

Gustavo Petro

Un rotundo no. Santurbán no se toca. Protegeremos como patrimonio estratégico del planeta la estrella hídrica del páramo de Santurbán y las cuencas del Sistema de Páramos del Gran Santander. Las empresas públicas de agua se fortalecerán para optimizar su uso, pero también para ampliar la cobertura de agua potable a las zonas dispersas de la región.

Ordenaremos el territorio alrededor del agua como el camino fundamental en la planeación para la vida, más allá de las lógicas del mercado que segregan y depredan nuestras regiones. Impulsaremos las actividades productivas acordes con la protección de la naturaleza y en armonía con las prácticas culturales, los procesos organizativos comunitarios en función de la autonomía y la gobernanza ambiental del territorio.

Restableceremos el acceso equitativo al agua para los diversos usos, incluyendo las nuevas iniciativas de reactivación productiva del campo, bajo un esquema de gestión pública donde las cargas y beneficios no generen segregación ni privilegios.

Federico Gutiérrez

El páramo de Santurbán no se toca. Aquí hay que decir que vamos a seguir cuidando todas las regiones del país. El páramo, el agua, la vida, son las primeras cosas en la escala de prioridades y valores. En mi gobierno la protección de los páramos va a ser una prioridad. No se puede perder de vista que los municipios de Santander tienen una larga tradición minera, no en vano hay municipios con nombres como California y Vetas.

Frente a la licencia ambiental de Santurbán, la autoridad a--mbiental deberá tomar la mejor decisión de manera independiente, a partir de los estudios requeridos.

Los pequeños mineros, que han ejercido la actividad tradicionalmente en el territorio podrán seguir desarrollando su actividad, donde sea ambiental y económicamente viable, y contarán con el apoyo del Gobierno nacional con asistencia técnica y acompañamiento para alcanzar su formalización; conmigo los santandereanos, pueden tener la certeza que sus fuentes hídricas estarán protegidas, y que la delimitación se realizará, a partir de información técnica y de la mano con las comunidades

Rodolfo Hernández

Bucaramanga rechaza el proyecto minero de Minesa, emporio empresarial de los Emiratos Árabes, que pretende sacar el oro de la montaña y destruir las fuentes que abastecen de agua a más de dos millones de personas.

Cuando se depende de la energía de extracción, la esperanza del cambio social se desvanece, mientras el medio ambiente se acaba, sin camino de vuelta. En un país sin vías terciarias para la comercialización del producto campesino, predomina la guerra por el abandono estatal. En un país sin vivienda digna no se vive, se sobrevive. Proponemos una transformación profunda; porque un ser humano con hambre no es otra cosa que el fracaso de nuestro sistema socioeconómico.

Proponemos alcanzar la cobertura universal, pero con agua de calidad, y se avance significativamente en la implementación general de los cuatro programas que hacen parte del saneamiento básico del país: Programa de Agua Potable; Limpieza y Desinfección; Control de Plagas; y Manejo de los Desechos Sólidos y Líquidos y Desechos Peligrosos.

Sergio Fajardo

No a la minería en Santurbán, este departamento tiene la capacidad para avanzar en otras áreas del desarrollo. Colombia debe encaminarse hacia una transición energética pertinente, incluyente, justa, generadora de bienestar y de un crecimiento económico que genere empleos . Para avanzar de forma decidida en la reducción de la economía basada en la minería del carbón y de las emisiones, se requiere una visión estratégica, que combine el sentido de urgencia con la protección de la seguridad energética del país.

Esta es, además, la oportunidad más importante de este siglo para generar desarrollo sostenible con nuevas fuentes de trabajo en múltiples regiones. Para la consecución de este objetivo.

Avanzaremos en la generación de energías renovables al 30% o más de la capacidad instalada del país en 2026.

Llevaremos la transición energética al hogar con la transición de gasodomésticos y leña a electrodomésticos. Convertiremos la transición energética en un proyecto educativo y de oportunidades, con perspectiva de género,