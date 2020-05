El no pago de un crédito de tesorería que adquirió la anterior administración de Jhon Abiud Ramírez, por $25.768 millones para “inversión”, tendría hoy al municipio de Girón al borde de la quiebra.

Además: Cruce de versiones por el no pago de crédito de tesorería por más de $27 mil millones en Girón

Así lo manifestó, Jhonny Peñaloza, gerente del Idesan, al señalar que a pesar de que el crédito debió haber sido cancelado a finales del año pasado, la administración de Carlos Román aún no ha honrado la obligación.

“Más del 50% de los recursos del Idesan están puestos en Girón y han venido presentándose continuos incumplimientos en el pago de las obligaciones. El año pasado dejaron vencer dos créditos de tesorería, esa plata no reingresó a la entidad. El municipio nos solicitó que se reestructuraran los créditos, pero la Ley no permite modificar los créditos de tesorería”, explicó el Gerente del Idesan.

Según Peñaloza, si la administración de Girón no cumple con dichas obligaciones que a hoy sumarían más de $35 mil millones, el Idesan tendría que Ministerio de Hacienda podría intervenir las finanzas del municipio a través de la Ley 550 o Ley de Quiebras.

Lea también: Confirman hallazgos fiscales por más de $12 mil millones en el Idesan

“Girón no está quebrada”

Por su parte, la secretaria de Hacienda de Girón, Nelly Álvarez, desestimó las versiones del Gerente del Idesan y aseguró que el municipio no está en quiebra ni se pretende acoger a ninguna Ley de Quiebras. “Girón no está en quiebra. Estamos atravesando una situación financiera que no es la ideal por cuenta de la reducción en los ingresos por la pandemia. Sin embargo, varias entidades bancarias con las que tenemos compromisos nos han brindado periodos de gracia para honrar las obligaciones, pero el Idesan no ha querido. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayamos a acoger a la Ley 550”, señaló Álvarez.

Según la Secretaria, la deuda del crédito de tesorería es de $20 mil y no de $35 mil millones.