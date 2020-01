En la vigencia 2019, último año de su gobierno al frente la Alcaldía de Girón, la administración de Jhon Abiud Ramírez solicitó ante el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, un crédito de tesorería por $25.768 millones, recursos que estarían destinados para temas de “inversión”.

Por tratarse de un crédito de tesorería, el municipio de Girón debía cancelar la totalidad de la deuda antes de finalizada la vigencia, es decir, la obligación debía estar saldada a más tardar el pasado 31 de diciembre.

Sin embargo, esta redacción pudo constatar que a hoy, 25 de enero, la deuda por el crédito de tesorería aún continúa vigente, ya que la administración de Jhon Abiud Ramírez no cumplió con dicha obligación.

“Lo que me informan a mí, porque yo me posesioné el 7 de enero en la Secretaría de Hacienda, es que efectivamente el pago no se ha realizado pero se encuentra a la espera del cheque tesoral, y me dice que la tesorera que máximo en 10 días estará solucionando el tema porque está esperando el cierre de la vigencia 2019”, señaló, Jhonatan Pineda, secretario Hacienda Girón.

Deuda millonaria

Según pudo conocer esta redacción, a la fecha la deuda del municipio de Girón con el Idesan por el crédito de tesorería superan los $27.275 millones: $25.768 millones del empréstito y $1.507 millones de intereses.

Aunque la administración de Abiud Ramírez aseguró que los recursos tenían como destinación temas de “inversión”, varias fuentes que estuvieron en el anterior gobierno de Girón aseguraron que los dineros tenía como fin el pago de nómina del Municipio.

La defensa de Abiud

Por su parte el exalcalde de Girón, Jhon Abiud Ramírez, desestimó dichas versiones y aseguró que todo se debió al retraso del giro de unos recursos por parte del Fonpet.

Según el exmandatario local, e crédito será pagado el próximo 10 de febrero a más tardar.

“Es un crédito de tesorería que estaba respaldando unos recursos de la Nación, la plata no nos llegó, nos llegó una parte. La plata nos llegó como el 18 de diciembre, solo una parte y una parte iba para el crédito y otra parte para unos compromisos que se tenían. Cómo se inició el tema del cierre de tesorería hasta el 30 de enero, Tesorería no vuelve a activar pagos para activar el proceso de pago de ese crédito. Creo que la actual administración ya habló con el Idesan para pagar el crédito y los intereses”, señaló Jhon Abiud Ramírez.

Del mismo modo, Abiud Ramírez negó que los recursos del crédito hubieran sido utilizados para el pago de nómina como señalan algunas fuentes.

“Nosotros en los créditos estamos al día, lo que pasa es que la Nación no nos giró los recursos. Nosotros los créditos todos los tenemos al día, porque los créditos están respaldados y no podemos utilizar créditos de tesorería para pagar nómina, la nómina se paga con recursos propios que todos los meses entran $4 mil millones. Fue para pagar unos compromisos que se habían adquirido con desahorro del Fonpet que todo fue inversión”, agregó Abiud Ramírez.

Según el exmandatario gironés, el crédito de tesorería fue adquirido en marzo del 2019 a una tasa del 7% de interés.

“En los créditos de tesorería usted paga los intereses y el capital al final. Los intereses son por todo el año. No se pagan intereses por mes vencido porque es un crédito a corto plazo”, acotó Jhon Abiud Ramírez.

Las dudas sobre la deuda

Varios expertos en finanzas públicas cuestionaron los argumentos de defensa del exlalcalde de Girón, Jhon Abiud Ramírez por el no pago del millonarios crédito de tesorería.

Según los especialistas, si bien el exmandatario tiene razón en que los créditos de tesorería los intereses no se cobran mensualmente sino que se pagan al final de la obligación junto con el capital de la deuda, esto no es garantía de que la deuda no pueda aumentar como sucede con el actual crédito con el Idesan.

“Los créditos de tesorería tienen que ser cancelados en máximo 90 días. Si la Alcaldía de Girón adquirió el crédito en marzo a más tardar en junio tenía que haber pagado la totalidad de la deuda. Ahora, cuando no se paga a tiempo, la ley establece que la entidad bancaria, que en este caso sería el Idesan, puede cobrar intereses de mora y según la norma, en estos casos la tasa de interés es la máxima de usura que tiene el mercado legal colombiano, es decir, 24% sobre el valor adquirido en el crédito por mes vencido”, señalaron los expertos.