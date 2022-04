Aunque las diferencias al interior de la Liga se venían presentado desde antes de las elecciones legislativas debido al inconformismo que suscitó la llegada del grupo del excongresista Mario Camacho y el representante liberal, Édgar Gómez Román, solo hasta el pasado viernes se habría ahondado la crisis al interior del movimiento ciudadano cuando el propio Rodolfo Hernández se enfrentó con el excongresista Mario Camacho por la autoridad de la credencial que hoy ostenta Erika Tatiana Sánchez, como representante a la Cámara.

Además: El dossier de pruebas de la Fiscalía que salpican a Rodolfo Hernández con el escándalo Vitalogic

“El viernes de la semana pasada se reunieron el ingeniero Rodolfo y el doctor Camacho. Aunque en un principio el encuentro fue ameno, la reunión terminó en discusión, porque el ingeniero insiste en que la credencial de Erika es de su propiedad y el doctor Mario no puede estar entregando avales en el departamento. El doctor Mario también le alegó al ingeniero y le dejó en claro que la curul la ganó él con su trabajo de equipo con el ‘pote’ por lo que tenía derecho sobre la credencial”, indicó una fuente que pidió reserva de su identidad.

Sin embargo, el excongresista Mario Camacho negó haber tenido algún altercado con Rodolfo Hernández o con el director político de la Liga, Óscar Jahir Hernández.

“Hace meses no paso ni por el frente de esa sede política. Entre amigos no se discute nada. Me une una amistad de más de 30 años y no existe motivo alguno para discutir con él. La fuente es mentirosa”, señaló Camacho a Vanguardia.

Lea también: Desde la Asamblea departamental advierten que continúan las irregularidades en la oficina de pasaportes de Santander

Disputas con la dirección

Paralelamente, en otro lado de la sede de campaña, denominada ‘Casa Nariño’, un grupo de militantes de la Liga emprendió su propia oposición en contra del actual director político del movimiento ciudadano, Óscar Jahir Hernández, luego de que este último impidiera el ingreso a la sede al excandidato al Senado por Gente Nueva, Juan Carlos Pérez, para hablar con Rodolfo Hernández.

Dicho desplante generó que tanto Pérez como Fernando Otero, entre otros militantes se separarán de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Aunque desde el interior de ese grupo disidente de la Liga se afirma que el próximo lunes, habrá una reunión en la ‘Casa Nariño’ para formalizar la salida de Óscar Jahir Hernández, fuentes cercanas al candidato presidencial niegan dicha situación.

“No es cierto. O al menos el ingeniero no lo ha insinuado. Incluso unas certificaciones que me firmó hoy, (ayer), ratifican a Oscar Jahir, como director político de La Liga, tocará esperar al lunes”, señaló la fuente.

Esta redacción intentó comunicarse con Rodolfo Hernández y Óscar Jahir Hernández, pero no fue posible la comunicación.