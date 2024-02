$!Los puntos claves para la reactivación del peaje de Rionegro, una necesidad urgente

Aunque desde el 2022 los mandatarios de Lebrija y Rionegro tenían asiento en el Consejo Directivo, esta es la primera vez que podrán decidir con su voto en las determinaciones sobre los proyectos contemplados en el programa Vías de Las Cigarras, que beneficiarán no solo a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga sino a sus municipios.

Vanguardia intentó varia veces comunicarse con Héctor Santana, alcalde de Rionegro, pero no respondió llamadas ni mensajes.

“Rionegro pidió tener voto en las decisiones que se toman en el Consejo Directivo del concesionario porque solo tenía voz. Pero el voto quedó condicionando a abrir el peaje de Rionegro para poder iniciar las obras de La Virgen - La Cemento y también que no le cobren a los habitantes de Rionegro, que representa el 3 % del ingreso del peaje. El alcalde quedo de consultarlo con la comunidad para avanzar”, explicó Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga, municipio que también tiene asiento en el programa Vías de las Cigarras.

El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño (Partido Verde), quien también ha hecho parte de las sesiones del Consejo Directivo del programa Vías de Las Cigarras se declaró en contra de la poisbilidad de reactivar el peaje de Rionegro y pidió que no toda la financiación de las obras priorizadas dentro del convenio se sustente únicamente en el recaudo de los peajes de Rionegro y Lebrija, por lo que exhortó a las autoridades a gestionar recursos de la Nación o se busquen otras alternativas para la realización de los proyectos.

“No, no hay garantía para respaldar el peaje en el tiempo. Más allá de estar o no de acuerdo con el peaje, genera una profunda incertidumbre que la financiación de la obra sea dependiente del peaje, debido a que no hay garantía de su sostenibilidad en el tiempo por parte de las comunidades. Creo que antes de ello debe adelantarse la obra con otra fuente de recursos, priorizando la ejecución de obras en la salida de la meseta de Bucaramanga hacia el Norte”, afirmó Avendaño.

El Director Ejecutivo de Prosantander, Juan Pablo Remolina difiere de la visión del congresista. “El debate está en la financiación. Unos se niegan a reactivar el peaje de Rionegro y sugieren que se financie con recursos del gobierno nacional o regalías, a través de una reforma legal, ideas interesantes pero con poca probabilidad de éxito”, expuso.

