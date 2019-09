El mensaje surge tras la solicitud de revocatoria de la inscripción de Aguilar que fue avocada el pasado 27 de agosto por la magistrada del Consejo Nacional Electoral, CNE, Doris Ruth Méndez Cubillos.

No obstante, a la fecha no hay una decisión, ni condenatoria ni absolutoria, por parte de la autoridad electoral y según esta entidad aún no se ha realizado la audiencia pública (está programada para el 23 de septiembre).

El texto compartido mediante la red social WhatsApp afirma: “Confirmado: ¡Mauricio Aguilar NO podrá ser candidato a la Gobernación de Santander. En segunda demanda radicada ante el CNE, a Aguilar Hurtado le comprueban DOBLE MILITANCIA”.