La magistrada del Consejo Nacional Electoral, CNE, Doris Ruth Méndez, avocó la solicitud de revocatoria de inscripción de Mauricio Aguilar como candidato a la Gobernación de Santander, por supuesta doble militancia.

Según la demanda, Aguilar Hurtado estaría inhabilitado para ser aspirante a la Gobernación en la actual contienda electoral, toda vez que está recibiendo el respaldo proselitista de su hermano, Richard Aguilar, quien actualmente es congresista de un partido que no avaló a Nerthink Mauricio como su candidato en las elecciones del 27 de octubre.

“Con fundamento en los hechos narrados, advierte esta Corporación que, de la diáfana exégesis de la queja instaurada, se refieren presuntas irregularidades sobre doble militancia en relación con el actual proceso electoral que cursa, entre el ciudadano Richard Alfonso Aguilar Villa, quien actualmente funge como Senador de la República y ostenta la Curul del Partido Cambio Radical y el ciudadano Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, quien aspira a la Gobernación del Departamento de Santander por el Grupo Significativo de Ciudadanos denominado Siempre Santander”, sustenta Méndez Cubillos.

Como Aguilar Hurtado habría inscrito su candidatura a través de una coalición política, el CNE le solicitó al aspirante a la Gobernación presentar la “autorización expedita” de los inscriptores de la campaña de Mauricio Aguilar, aprobando que sucribiera alianzas con otras colectividades políticas de cara a los comicios de octubre.

“Requiérase a los ciudadanos integrantes del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “Siempre Santander” y al representante legal del Partido Conservador, para que indiquen si han conferido autorización al ciudadano Nerthink Mauricio Aguilar para apoyar políticamente otras candidaturas en las distintas circunscripciones para los próximos comicios electorales”, requirió la magistrada liberal encargada del caso.

A Richard lo procesará Cambio

Del mismo modo, Doris Ruth Méndez advirtió que la posible incurrencia en doble militancia por parte del senador Richard Aguilar deberá ser investigada y resuelta por el propio partido Cambio Radical, a través de un proceso disciplinario en contra de Aguilar Villa.

Para tal fin, el CNE le compulsó copias de la queja por doble militancia a la colectividad vargallerista para que indague al congresista.

“Advierte esta Corporación que en el caso del ciudadano Richard Alfonso Aguilar Villa, quien actualmente funge como Senador de la República, la presunta modalidad de doble militancia que se endilga a conocimiento corresponde exclusivamente calificarla al partido político correspondiente a través de un proceso disciplinario interno, pues la facultad atribuida al Consejo Nacional Electoral en la materia se predica exclusivamente de los candidatos y de configurarse la prohibición prevista por el Legislador, tiene como consecuencia la revocatoria de la inscripción”, dicta la Resolución del CNE.

Apoyo desde la sombra

Aunque a finales del mes de junio pasado Cambio Radical le entregó una autorización al senador Aguilar Villa para que pudiera hacer campaña por su hermano, Mauricio Aguilar, lo cierto es que desde hace varias semanas Richard se alejó de la campaña de su hermano para no incurrir en doble militancia, al menos, de manera oficial.

“Un fallo del Tribunal de Cundinamarca sancionando a un candidato por doble militancia, aún teniendo “permiso” de su partido para apoyar a otro candidato, puso a pensar al Senador. Richard sigue haciendo campaña por su hermano, pero no sale en fotos con él, y en tarima no debe haber ningún tipo de propaganda política”, informó una fuente al interior de la campaña de Mauricio Aguilar.

Precisamente, en un evento realizado la semana pasada en Bucaramanga, el senador Richar Aguilar Villa estuvo en tarima promoviendo la candidatura de Mauricio Aguilar, sin embargo, el auditorio donde se realizó el evento no tenía ninguna propaganda política.

Hugo Aguilar también hizo presencia

Además de la participación del congresista Richard Aguilar Villa, el exgobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, también estuvo en un recinto de Bucaramanga apoyando la candidatura de su hijo Mauricio Aguilar a la Gobernación.

Curiosamente, en las publicaciones oficiales del candidato a la Gobernación no aparecen ni el hermano ni el papá de Mauricio Aguilar.

“Con el coronel el trabajo es similar. En fotos no aparece, para no ‘dar papaya’ a otras candidaturas, ya que el coronel está siendo investigado, pero él es el encargado del trabajo en las provincias”, agregó la fuente. Esta redacción intentó comunicarse con Mauricio Aguilar pero no fue posible.