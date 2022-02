Este viernes, estaba previsto que la excongresista Piedad Córdoba asistiera a la Corte Suprema de Justicia a entregar su versión libre por la supuesta relación cercana que tendría con Alex Saad, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

Córdoba, no obstante, decidió no dar su versión libre y voluntaria ante la Sala de Instrucción. Al parecer la abogada de la excongresista envió una comunicación a la Corte diciendo que no se presentaría a la diligencia, ayer jueves, un día antes de que se cumpliera la cita.

Cabe recordar que la hoy candidata al Senado por el Pacto Histórico, había pedido ser investigada, ante los constantes cuestionamientos por su presunta cercanía con Saab.

La exsenadora aseguró que se trata de una campaña de deslegitimación a la oposición y pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que investiguen su conducta para “dejar claro la transparencia de sus actuaciones”.

Además: Maquinarias, a todo ‘vapor’ en época electoral

De igual manera, en su declaración aseguró que esta campaña contra la oposición se basa en una política de vender miedo, para vender una falsa seguridad.

Frente a su relación con Álex Saab, aseguró: “jamás he negado que conozco a Álex Saab, empresario que, dentro de sus múltiples actividades, desarrollaba emprendimientos comerciales que no estaban en ese momento cuestionados. Las relaciones que tuve con él se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad”.

Resaltó que esas “circunstancias accidentales” no la hacen responsable de las acciones ni partícipe de los negocios de Saab.

Todo lo anterior tuvo origen luego de que la candidata apareció en un informe entregado al presidente Iván Duque y a la Fiscalía por el presidente de la comisión de Fiscalización y Control Político de Ecuador, Fernando Villavicencio, en el que se le acusa de tener vínculos con el supuesto testaferro de Maduro.