L a controvertida propuesta del presidente de la República, Iván Duque; el registrador nacional, Alexander Vega, y dirigentes políticos como Álvaro Uribe Vélez, de pedirle al Consejo Nacional Electoral, CNE, que realizara un reconteo total de los votos al Senado, más allá de una iniciativa mediática y popular, en la realidad es una idea jurídicamente imposible de cumplir.

Exregistradores, exmagistrados del CNE y abogados constitucionalistas calificaron la propuesta de recontar todos los votos del pasado 13 de marzo, como de “ilegal” y contraria a los principios democráticos del país.

“El escrutinio municipal es avalado por jueces de la República que originan los formatos E24 y E26. Pedir un reconteo total de los votos al Senado es abiertamente ilegal y contrario a la Constitución. El CNE solo puede recontar los votos que previamente habían sido impugnados en el escrutinio municipal, pero no todas las mesas como están pidiendo”, explicó el doctor en ciencias políticas, Gerardo Martínez.

El origen

La polémica iniciativa nació desde un sector del uribismo luego de conocer el informe de la Registraduría sobre 97% del escrutinio en el que el Pacto Histórico recuperó cerca de 400 mil votos, sumando más 2.692.999 sufragios, lo que le permitió alcanzar tres curules más en el Senado de la República y convertirse en la bancada mayoritaria de la cámara alta, con 19 curules, mientras que la Alianza Verde, el Partido Conservador y el Centro Democrático, cedieron de a una curul cada uno.

Una vez conocido el escrutinio, el expresidente Uribe pidió un reconteo total de los votos, proposición que fue secundada por el Presidente de la República y el registrador Nacional.

“No hay razones legales para hacer un reconteo. Hubo fallas en el preconteo, y éstas fueron más grandes porque dejaron sin cubrir segmentos de la población. El escrutinio debe permitir ir cambiando estos resultados preliminares”, señaló Carlos Ariel Sánchez, exregistrador nacional.

Sin viabilidad

Por su parte la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, aseguró que respecto a la solicitud del registrador Vega se deben tener en cuenta varias situaciones, una “que es el CNE y no la Registraduría la que decide si hay un escrutinio de los votos, de hacerse sería la primera vez en la historia de Colombia que se haría un reconteo, y se daría por la profunda desconfianza que hay de los resultados electorales y las actuaciones de la Registraduría para el proceso electoral”.

La MOE fue la veeduría que prendió las alarmas por las posibles irregularidades en la transmisión de la información entre el preconteo y el escrutinio, que culminó con el extravío de por lo menos 400 mil votos.

“La MOE lo que tiene claro es que fue una cadena de errores que nos preocupa a todos, pero insistimos en que no tenemos ningún indicio de que se hubiera cometido fraude electoral. Los problemas que se presentaron en la transmisión de la información fueron corregidos en las comisiones escrutadoras, los resultados preliminares se acercan a la votación efectiva que hicieron los colombianos”, agregó Barrios.

Así mismo, José Freddy Restrepo, presidente de Asonal Judicial rechazó la propuesta de recontar todos los votos al Senado.

“La propuesta del reconteo no es un mecanismo que esté amparado en la ley, no se agota en la cláusula general de competencia del CNE, los reconteos no son generales”, acotó el líder sindical.

La retractación

Dadas las críticas que surgieron sobre su propuesta, durante la reunión de más de dos horas en la Comisión Nacional de Garantías Electorales el registrador Nacional, Alexander Vega, anunció que ya no solicitará el reconteo de los votos al Senado depositados en las pasadas elecciones.

En su mayoría, los partidos presentes en la Comisión rechazaron el reconteo de votos y expresaron que no sería legal después de los escrutinios, que se llevaron a cabo la semana pasada.