Regiones Autonómicas, apuesta para corregir problemas del centralismo ¿Le conviene a Santander?

La creación de las Regiones Autonómicas como una forma de reorganización administrativa del país para superar el actual modelo centralista, fue el eje central de una gran cumbre de autoridades locales, dirigentes políticos, empresarios, académicos y líderes ciudadanos que se realizó esta semana en Bucaramanga.

La discusión hizo parte de la segunda audiencia del Senado de la República para la creación de las Regiones Autonómicas como parte de un nuevo modelo geopolítico y descentralizado del país.

Iván Name Vásquez, presidente del Senado y promotor de esta iniciativa que buscaría otorgar mayor autonomía administrativa y económica a las regiones, sostiene que la centralización de los recursos ha sumido a varios departamentos y cientos de municipios del país en un estado de dependencia crítico, algunos de ellos inmersos en pobreza y conflicto armado.

“Las regiones autonómicas son el resultado de varios años de trabajo investigativo y de debate con actores nacionales que representan la sociedad, con sus lideres políticos, académicos y sociales, configurando una propuesta casi desesperada, por los momentos de crisis que ya tiene nuestro sistema centralista, que viene asfixiando el desarrollo y el progreso de las regiones, por eso el resultado actual es una ecuación de atraso, pobreza y guerra”, señaló el senador Name en entrevista con Vanguardia.

El congresista invitó a los líderes del país a buscar el cambio y crear un nuevo modelo geopolítico, con regiones libres económicamente, para lograr un verdadero desarrollo.

Distrito Metropolitano

Para Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga, la capital del departamento junto con los demás municipios del área metropolitana tienen el potencial para ser una región competitiva. En ese sentido, el mandatario local invitó a todos los demás alcaldes y líderes políticos a “pensar en grande” y empezar a hablar del Distrito Metropolitano de Bucaramanga como una realidad de una región autonómica.

“El 84,4 % de los 1.102 municipios del país dependen en más del 50 % de las transferencias nacionales para nuestras inversiones y solo 64 municipios, es decir, el 5,6 % del total, gozan de un superávit corriente superior al 50 % de la inversión pública. Al final, de los 1.102 municipios solo 64 pueden hablar de autonomía, el resto dependen del modelo centralista, al final dependemos 100 % de lo que nos quieren enviar. La descentralización administrativa no ha sido acompañada por una autonomía fiscal, lo que se traduce en que los territorios quedamos sometidos a la voluntad del gobernante nacional de turno”, expuso Beltrán durante la audiencia, realizada en el centro de convenciones Neomundo.

Descentralizados pero sin autonomía

A su turno, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró que, si bien el Estado colombiano es unitario y descentralizado en sus funciones, las regiones no cuentan con la autonomía administrativa ni presupuestal para el desarrollo o el cumplimiento de las obligaciones que tienen como autoridades regionales, pero que no pueden solucionar sin el visto bueno del Gobierno Nacional.

“Somos un Estado unitario, no hay una fragmentación del Estado. Somos un Estado centralizado, nos asignan el PAE, la red de salud, la educación, el problema es que hay una descentralización que no está acompañada de autonomía. No tenemos la capacidad de organizar, planificar, de ejecutar, de controlar, porque no tenemos recursos. Los problemas más evidentes son del factor financiero existe una gran cantidad de protocolos para la gestión de esos recursos, el problema es obtenerlos. Acá hay un problema gravísimo”, expuso Díaz Mateus.

A pesar de estar de acuerdo con el modelo autonómico, Díaz Mateus solicitó que dicho se realice a través de una reforma constitucional y no por otros mecanismos de participación como el referendo.

Región Metropolitana

Visión similar presentó el senador santandereano, Miguel Ángel Pinto, al señalar que si bien en la Constitución del 91 se descentralizó el poder con la elección popular de alcaldes y gobernadores, dicha descentralización no fue total pues los mandatarios regionales tenían funciones, más no autonomía en la ejecución de sus obligaciones.

“Aunque en nuestra Constitución del 91 se estableció la descentralización como la base fundamental para el desarrollo. Se dio origen a la elección popular de gobernadores, se mantuvo la elección popular de alcaldes, que había sido creada tres años atrás, pero desafortunadamente, esa misma labor de ellos que antes eran agentes del gobierno, cuando se hace la elección popular dándole esa autonomía a cada una de las regiones para elegir cada uno de sus mandatarios, también en el gobierno central sienten cómo dejan de perder ese control de tal manera que dejaron la descentralización de las funciones, pero mantuvieron la centralización de los recursos”, expuso Pinto.

El congresista liberal aseguró que para recuperar la autonomía se debería hablar, más que de la creación de un Distrito Metropolitano, de una Región Metropolitana, como la recién creada en Bogotá, que no solo se limite a los municipios del área metropolitana sino a otras poblaciones del departamento, manteniendo la autonomía local de cada uno de ellos.

“Más allá del Distrito Metropolitano necesitamos sentarnos a pensar la forma de conseguir nuestros recursos, trayéndolos del Gobierno Nacional, y para ello propongo más bien que pensemos en la creación de la Región Metropolitana, que va mucho más allá que el distrito, como lo hicimos en Bogotá, donde no solamente hacen parte la capital del departamento de Cundinamarca sino un sin número amplio de municipios que quisieron integrarse por voluntad de sus propios concejos y alcaldes, acá se puede mantener la autonomía de los alcaldes del área pero podemos integrar municipios como San Gil, Socorro, la propia Gobernación de Santander, que nos permita trabajar en ejes comunes como el turismo entre otros”, detalló Pinto.

Epicentro metropolitano

Otro de los puntos a tratar en la audiencia pública del Congreso tiene que ver con el giro de los recursos de regalías, los cuales son cada vez más inferiores para las regiones debido a decisiones del Gobierno Nacional, que en el nivel central no ha mostrado en las últimas administraciones una debida atención a las necesidades de Santander.

“Estamos obligados a invertir las regalías, que son para infraestructura. Antes, de las regalías se ahorraba el 14 %, y se dejaba para situaciones posteriores necesarias de ahorro, hoy solo se logra ahorrar el 13 % y esto, ahora que no va a haber exploración de hidrocarburos, se va a marchitar rápidamente, y no es justo cuando el gobierno central está aumentando la burocracia y está gastando unos dineros que nosotros las regiones, tanto necesitamos”, expuso el empresario santandereano Rafael Marín, presidente de Marval, quien también expuso en la audiencia.

Según Marín, el 71 % de los proyectos estratégicos de Santander que están a cargo de la Nación se encuentra un estado de avance muy bajo o nulo, mientras Santander se encuentra sumido en un retraso de vías primarias, volviendo la región menos competitiva y los gobiernos locales sin autonomía para brindar soluciones.

En ese mimos sentido, varios líderes gremiales de Santander insisten en la necesidad de cambiar el modelo geopolítico del país, comenzando con una nueva estructura en la organización administrativa del Estado, comenzando con el área metropolitana de Bucaramanga.

“Antes gastábamos dos horas para ir a San Gil, ahora gastamos cuatro horas y media. Eso se llama centralismo y el centralismo no nos deja a nosotros ser autónomos. En cuatro municipios tenemos cuatro alcaldes y 72 concejales para una población superior al millón trescientos mil, necesitamos urgentemente crear el Distrito Metropolitano porque no podemos seguir gastando en burocracia, sin tener recursos para mejorar la calidad de vida y producir el desarrollo de la región”, agregó Marín.

¿Región del Magdalena Medio?

En agosto del 2022, tan solo unas semanas después de haber asumido la Presidencia de la República, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de “organizar territorialmente” la zona del Magdalena Medio para, entre otras cosas, darle autonomía porque en esa región es necesario que haya mayor eficacia en el funcionamiento de la institucionalidad.

“Aquí es más fácil llegar a Barrancabermeja que a la capital del departamento. Lo mismo sucede con el sur del Cesar, el sur de Magdalena o el sur de Sucre; lo mismo sucede con el oriente de Antioquia, el occidente santandereano y el occidente boyacense”, detalló en su momento el presidente Petro.

En ese momento el mandatario nacional señaló que debido a la forma en que se encuentra repartida esa región, se dificulta la coordinación de las entidades territoriales, lo cual ha llevado a que se presenten varias problemáticas.

Aunque si bien en el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, contempla que el Gobierno Nacional desarrollará, articulará e impulsará las Regiones Autonómicas, como un pilar que permita una gestión pública eficiente para el desarrollo económico, social, ambiental, cultural y étnico que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la creación del departamento del Magdalena Medio solo se habría quedado en anuncios.

“Lastimosamente ya no será una realidad la creación de la región del Magdalena Medio debido a la gran resistencia que generó la propuesta en muchos departamentos y algunos congresistas. Si embargo, estamos impulsando y respaldando la creación de las Regiones Autonómicas, dividir el país en nuevas regiones, más allá de división política, que se descentralicen los recursos, la autonomía presupuestal. Presentamos ante el Congreso un proyecto de Acto Legislativo para fortalecer la autonomía de las regiones, modificando el Sistema General de Participaciones para Departamentos, Distritos y Municipios”, explicó el senador Gustavo Moreno.

Lo que viene

Las audiencias públicas de las Regiones Autonómicas tendrán lugar ahora en Medellín y Cali, para escuchar a las regiones en sus posturas por el cambio del modelo centralista. Una vez terminado dicho proceso, desde el Congreso se liderará la iniciativa legislativa para cambiar el modelo geopolítico del país. Los congresistas y el Gobierno aún no definen si dicho cambio se realice a través de una ley orgánica o un acto legislativo para modificar la Constitución.

En caso de que las iniciativas legislativas para crear las Regiones Autonómicas no salgan avantes en el Congreso, los líderes del proyecto no descartan un referendo.