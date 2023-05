En sesión plenaria en la que el Concejo de Bucaramanga pretende aprobar el polémico proyecto de Acuerdo 032 del 08 de mayo del 2023, mediante el cual faculta al alcalde, Juan Carlos Cárdenas para que en su último año de gobierno pueda gestionar empréstitos por $79.668 millones, el presidente del cabildo municipal, Javier Ayala advirtió que le cerraría el micrófono a todos los concejales que continuarán atacándose e insultándose directamente truncando el trámite de la iniciativa del gobierno municipal.

Concejales a mí ya me da pena con ustedes, pero a mí ya me tocó entrar acá en régimen militar. Concejal que nombre a otro concejal y lo ofenda no le voy a volver a dar la palabra. Se puede botar al piso y hacer lo que quiera. Aquí vamos a poner respeto a esta joda, o esto se acaba. Concejal que nombre a otro concejal faltándole el respeto no me pida la palabra más porque no se la voy a dar”, indicó Ayala.

La advertencia del presidente del Concejo se da tras el fuerte enfrentamiento entre los concejales Luis Fernando Castañeda, del Centro Democrático y Marina Arévalo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quienes se agredieron verbalmente en gran parte del debate de la iniciativa del millonario empréstito.

A esta hora continuaba en el cabildo el estudio en segundo debate del controvertido proyecto 032 que es discutido por el Concejo de Bucaramanga.