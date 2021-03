Ante la imposibilidad de llevar a cabo la sesión plenaria citada el pasado sábado para conocer el informe de gestión del gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, solo 10 de los 19 concejales de la ciudad aceptaron la solicitud de no cobrar los honorarios del día, toda vez que no hubo debate.

Además: Alcaldía de Bucaramanga recuperó categoría de municipio especial

La iniciativa de renunciar al cobro de los honorarios nació de los cabildantes ‘verdes’ Danovis Lozano y Carlos Parra, quienes consideraron que como no hubo sesión plenaria, los concejales no tenían derecho a cobrar lo que no trabajaron.

“Se citó al Concejo de Bucaramanga para recibir informe de gestión del Acueducto Metropolitano, sin embargo el escrito por parte del gerente de la entidad, Hernán Clavijo, no fue presentado, por lo que se acabó la plenaria. Pero aun así los concejales devengamos honorarios por prácticamente nada, ante esto solicitamos que no se nos pagara”, señaló Carlos Parra.

El debate no se pudo realizar, pues el gerente del amb, Hernán Clavijo, no presentó el informe de gestión, por cuanto la junta aún no se ha reunido para aprobar los estados, que hacen parte del informe. Aunque no hubo plenaria, la sesión sí fue instalada por lo que genera honorarios, aunque no se realizó.

Los que renunciaron

A la proposición presentada por los dos cabildantes ‘verdes’ también se sumaron los concejales Robin Hernández y Francisco González, del Partido Liberal; Luisa Ballesteros, Silvia Moreno, Marina Arévalo y Antonio Sanabria, de la Liga Anticorrupción, así como Cristián Reyes y Fabián Oviedo de Cambio Radical, que también solicitaron que no se le fueran pagados los honorarios por la fallida sesión del pasado sábado.

“En vista de esto, siguiendo mi ejemplo de meses atrás, cuando solicité no se me pagara una sesión en la que no se trabajó, algunos concejales pidieron no se les pague esa sesión, pedido al cual me uní, coherente con lo que en meses anteriores ya había hecho y con el cuidado del recurso público”, acotó Fabián Oviedo, presidente del Concejo. Así mismo, el Presidente del Concejo informó que aunque la sesión no se pudo realizar, el debate de control se desarrollará tan pronto se cite nuevamente.

Lea también: Alcaldía de Bucaramanga no podrá gastar recursos en marcas de gobierno

Lo que pidieron pago

Contrario a lo propuesto por sus homólogos, nueve concejales se negaron a renunciar a sus honorarios, a pesar de no haberse celebrado la plenaria.

Ese es el caso de los cabildantes Luis Eduardo Ávila, de Hagamos Ciudadanía; Carlos Barajas, de la Alianza Verde; Jaime Andrés Beltrán y Tito Rangel, de Colombia Justa Libre; Luis Fernando Castañeda, del Centro Democrático; Leonardo Mancilla del ASI, Jorge Rangel, Conservador; Javier Ayala, Liberal y Nelson Mantilla del Mais.