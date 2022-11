"Tengo que estar diciendo que soy la vicepresidenta para que me respeten": Francia Márquez

n una entrevista con el diario El País de España, Márquez manifestó que por ser mujer afrodescendiente debe continuar escuchando ese tipo de comentarios discriminatorios por el tono de su piel.

“Ahora que soy vicepresidenta no tendría que estarle diciendo a los funcionarios públicos, incluyendo en nuestro propio Gobierno, respétenme, soy la vicepresidenta. Si fuera un hombre mestizo o blanco no tendría que decirlo (...) a mi me toca decirlo todo el tiempo y es desgastante”, expresó Márquez.Y reiteró en la entrevista: “No soy una mujer con anda con vanidades de que ahora soy la vicepresidenta, ni me interesa eso, pero tengo que estar diciendo soy la vicepresidenta, y más no solo por mi condición de mujer sino por mi condición de mujer afrodescendiente y eso son evidencias de racismo”.La vicepresidenta además recordó los comentarios que hizo la señora Fabiola Rubiano de Fonseca, quien, en medio de las marchas, la comparó con un animal.

“También he encontrado la expresiones de racismo de compararme con animales, son simios de algunas personas de la ultraderecha, artistas comparándome con simios, es decir un pensamiento colonial que se puso hace muchos años de deshumanizar, de expropiar la condición humana”, expresó Márquez.Durante su paso por Madrid, la vicepresidenta ha participado en diferentes encuentros y reuniones, entre esas con la Fundación Consejo España – Colombia y con la presidenta de la fundación, Trinidad Jiménez, la directora de estrategia global de asuntos públicos de Telefónica, Xiana Margarida Méndez, la secretaria de Estado de Comercio de España; Juan Fernández Trigo, entre otros.