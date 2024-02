$!Alza de peajes afecta a comunidades rurales en Barrancabermeja

Hay ocho nuevos docentes del Colegio La Fortuna que no tienen tarifa diferencial y deben pagar la tarifa plena del peaje para poder ir a dictar sus clases.

“Este peaje, nos sigue dejando afectaciones, cualquier programa que se vaya a generar desde la Alcaldía para desarrollar en la Fortuna o la Meseta de San Rafael, se dificulta porque hay dependencias que no tiene caja menor y eso es un tropiezo. Hoy el peaje quedó en 16.700; las tarifas que llamamos diferenciales estaban en $3.700 y subieron a $5.900. No sabemos cómo se calculó el alza, pero esta por las nubes”, denunció el corporado.

A eso se suma que los docentes nuevos que empezaron a hacer parte de la planta del Colegio Agropecuario La Fortuna no están inscritos en el censo que permite el cobro de una tarifa diferencial y en el comienzo de clases deben pagar el total del cobro del peaje.

“En estos momentos en el colegio de La Fortuna tenemos una situación compleja, hubo cambio de rectores y maestros y ocho docentes deben pasar a diario y pagar el peaje. Hicimos la solicitud a la ANI y lo único que nos dicen es que está en revisión; la doctora que va a la Fortuna tampoco tiene tarifa diferencial, entonces nadie quiere ir a prestar un servicio allá.”, resaltó.

Y agrega que estos docentes, de no ser agregados al censo, en un mes terminarían pagando hasta $167 mil semanales en peajes por dictar clases durante una semana.

Alerta por nuevo peaje

El concejal Ceferino Garay, denunció que luego de hacer un recorrido en el punto donde quedaría instalado el nuevo peaje en el sector de Rancho Camacho, se evidencia que hay personal laborando en la construcción de dicha estación.

Esto según el corporado, enciende de nuevo las alarmas, por la posible instalación de dicha caseta, la cual se determinó no construir en mesas de socialización realizadas en Barrancabermeja en el año 2021.

“En el punto, evidenciamos que están trabajando y esto está quedando en una de las glorietas; esto enciende las alarmas, no se justifica que hoy a Barrancabermeja con la difícil situación de desempleo nos rodeen de peajes, exigimos que nos den una respuesta”, puntualizó.

Sobre el particular, si bien no ha habido un pronunciamiento por parte de la ANI, ni de Ruta del Cacao, veedores de la cámara de comercio de Bucaramanga aseguraron que la estructura que se construye es para realizar conteo vehicular y no corresponde a una estación de peajes, “esa estructura se da para el conteo de vehículos, para que luego el contratista pueda reclamar a la ANI que han usado sus vías”, precisaron.