El médico Andrés Lloreda Rodríguez trabajaba en el Centro de Salud Nuestra Señora de Las Nieves, en Los Santos, Santander. Debido al estado en el que se encontraban las instalaciones y la falta de suministros médicos, decidió denunciar la situación a través de algunos videos compartidos en redes sociales. A pesar de que esperaba que con sus acciones la situación mejorara, lo que ocurrió fue todo lo contrario, pues el pasado jueves fue despedido, y el domingo dijo haber recibido una llamada anónima en la que lo amenazaban de muerte.

Lloreda expuso que él siempre se comunicó con la gerencia del centro de salud para notificarle las deficiencias que presentaba el lugar, tanto en la parte física como de suministros. No obstante, al no tener respuesta por parte de los directivos, decidió dar a conocer la situación a la población.

“Las condiciones del centro de salud son paupérrimas, los techos están caídos, el agua se filtra, los insumos de medicamentos son escasos y no se cuenta con un servicio de laboratorio óptimo para poder darle una ayuda diagnóstica a la comunidad. El sábado 3 de agosto llovió en el municipio y el lugar estaba terrible por las goteras que tenía, llovía más adentro que afuera. Yo grabé un video mostrando la situación y se lo compartí a mis amigos y conocidos. Este jueves me llegó un correo que decía que cancelaban mi contrato unilateralmente por motivos que todavía no son claros”, contó el médico.

Para Lloreda, el motivo de su despido no tiene justificación, pues nunca presentó una queja o recibió un llamado de atención. Lo único que estaba haciendo, como el mismo lo manifestó, era vigilar y salvaguardar la planta física de las instalaciones, como se expresaba en el contrato.

Aparte, dijo que no hubo un acercamiento personal para notificarle de su despido, sino que la única comunicación fue mediante el correo electrónico que recibió.

Aparte de mostrar el estado en el que se encontraba el centro de salud, también hizo denuncias por unos nombramientos que se hicieron, según él, sin el debido proceso.

Quizá por esta y por las acciones que venía realizando, es que este domingo recibió una llamada anónima en la que amenazaban con acabar con su vida si seguía “hablando”.

“Me llamaron, me trataron de una forma grosera, que si seguía hablando me iban a matar”, manifestó.

Tan pronto sucedió esto, avisó a sus familiares y al Gaula de la Policía para que adelantaran las investigaciones pertinentes, las cuales no han arrojado resultados, pero aseguró que las entidades encargadas han tenido buena disposición.

En cuanto a cómo está llevando la situación, comentó que trata de llevar su vida de manera normal, pues debe seguir y trabajar para suplir sus necesidades y las de su familia. Sin embargo, ha seguido las indicaciones que le han indicado entes como la Policía.

Esta redacción se comunicó con el Centro de Salud Nuestra Señora de las Nieves para conocer su versión, pero allí manifestaron que la gerente no se encontraba en la ciudad y que no estaban autorizados para dar información al respecto.