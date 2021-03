Vístase con ropa cómoda: En una caminata extensa es importante elegir ropa que lo proteja del sol, pero no le cause sofoco. Es recomendable evitar las pantalonetas, shorts o prendas que faciliten las picaduras de los insectos, y las quemaduras por el sol. Entre más liviano se encuentre, mejor.

Viaje ligero: Evite llevar mucho equipaje, a menos de que su elección sea pasar la noche en Jordán. Si realiza la caminata de ida y vuelta en el mismo día, no recargue su espalda o sus manos en el camino, elija solo lo esencial para el camino.

Apronte hidratación: El sol puede ser desgastante, y en una caminata de 7.0km es importante mantener una hidratación constante. Además de agua, puede aprontar bebidas energizantes. Trate de llevar un contenedor grande, es mejor que cargar muchas botellas. Durante el camino, encontrará puntos donde podrá comprar hidratación.

Asegúrese de llevar alimentos y bocadillos altos en azúcar: Debido a que realizará un gasto energético muy alto, consumir alimentos o bocadillos altos en azúcares es recomendable. Los bocadillos de hoja, los chocolates, las barras energéticas, pueden ser de gran ayuda.

No olvide su cargador: La conectividad en el camino no es la mejor, pero siempre es importante tener el móvil encendido por si algún percance ocurre. En el pueblo de Jordán encontrará tomas en donde puede recargar sus dispositivos.

Tenga en cuenta los horarios adecuados para la caminata: Si realizará la caminata de ida y vuelta en un mismo día, procure iniciar temprano, en el lapso de 5:00 a.m. a 9:00 a.m., de modo que el sol del mediodía no lo desgaste durante la bajada. Para emprender el camino de vuelta, se recomienda iniciar en el horario de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

El bloqueador solar es esencial: Este punto es crucial. El protector solar debe ser su primer acompañante al iniciar esta travesía, ya que estará atravesando una montaña y en el camino no hay muchos árboles que generen sombra.

Si va a realizar la caminata en el horario nocturno, no olvide su linterna: Para los que prefieren recorrer el camino durante la noche, la iluminación debe ser uno de los puntos a tener en cuenta. Es posible que durante la oscuridad, muchas especies como alacranes salgan a dar un paseo, ande el camino con cuidado.

Repelente para insectos, su mejor amigo: Debido a la vegetación de la montaña, las avispas, mosquitos, abejas y demás serán acompañantes de primera fila durante el recorrido, un repelente de insectos le evitará dolores de cabeza.

Por si quiere pasar la noche: Si después del camino, necesita recargar energías, en Jordán encontrará posadas donde podrá pasar la noche para iniciar el camino de vuelta a la mañana siguiente, entre ellas están el ‘Hostal El Caminante’, y los hostales ‘Shangrila’ y ‘Tamarindo’.