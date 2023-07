Existen plataformas que pagan por ver videos, pero no necesariamente son redes sociales. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

Entre los canales destacados disponibles en la plataforma de Google se encuentran ABC News Live, America’s Test Kitchen, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, NBC News Now, Newsmax TV, Nosey, The Pet Collective y Power Nation, entre otros.

Otra de las ventajas de Google TV, como lo explican en su web tv.google es que “las smart TVs y dispositivos de streaming con Google TV aúnan todo lo que reproduces en una sola pantalla para que puedas encontrar qué ver sin tener que ir de aplicación en aplicación”. Lo que evitaría es salto de una plataforma a otra.

Aclaran que en este sistema todos los programas, series y películas, así como otras plataformas, pueden seleccionarse con el mismo buscador de voz de Google.

La interfaz simple y fácil de usar de Google TV, junto con su oferta de contenido gratuito y de pago, ha posicionado a la plataforma como un rival destacado en el mercado de ‘streaming’.

A medida que más usuarios descubren la versatilidad de Google TV, se espera que su popularidad continúe en ascenso, desafiando a los servicios de ‘streaming’ más populares.

Con el aumento de competidores como Pluto TV, que ofrece un servicio gratuito respaldado por publicidad, y ahora Google TV con su modelo mixto, el mercado de ‘streaming’ se vuelve cada vez más diverso y los consumidores tienen más opciones que nunca para satisfacer sus necesidades de entretenimiento.