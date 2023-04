El lanzamiento del polémico ChatGPT en noviembre de 2022 es solo la punta del iceberg de una revolución tecnológica basada en Inteligencia Artificial (IA), sector liderado por los dos países más poderosos del mundo: EE.UU. y China.

En el caso del gigante asiático, China ocupa el segundo lugar, con 95.100 millones de dólares en inversiones en IA, pues empresas de tecnología chinas, como Baidu y Alibaba, se encuentran invirtiendo fuertemente en este sector, compitiendo así con las empresas estadounidenses en este campo.

No obstante, las autoridades chinas impondrán una “inspección de seguridad” a las herramientas desarrolladas en China basadas en la IA, como el ChatGPT, según un proyecto de reglamentación.

“Antes de prestar servicios al público que utilicen productos de inteligencia artificial generativa, se debe solicitar una inspección de seguridad a los departamentos reguladores de internet”, dice el texto de la Administración de Ciberespacio de China.

La iniciativa pretende garantizar “el desarrollo sano y la aplicación estándar de la tecnología de inteligencia artificial generativa”. Los contenidos generados por la IA deben “reflejar los valores socialistas fundamentales y no contener contenido relacionados con la subversión del poder del Estado”. En particular, no debe haber “propaganda terrorista o extremista”, “odio racial” u “otros contenidos que puedan perturbar el orden económico y social”.