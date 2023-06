$!Esto es lo que le pasa a su computador si utiliza un Windows pirata

Sin embargo, lo que muchos usuarios no saben es que, están corriendo muchos riesgos y aumentando las probabilidades de que el sistema operativo funcione mal.

Los peligros de instalar un Windows 10 pirata

Quienes en su momento compraron una licencia de Windows 7 o Windows 8, Microsoft les dio la opción de actualizarla totalmente gratis a Windows 10. A pesar de ello, en internet hay versiones modificadas e ilegales de Windows, como Windows MiniOS, transformadas por terceras personas para eliminar programas de Windows, usar una licencia ilegal para activar el sistema y, en algunos casos, ocultar virus espía para controlar los equipos de los usuarios.

Además, los activadores pueden llegar a modificar partes sensibles del sistema operativo, lo que puede causar todo tipo de problemas. Por ejemplo, es posible que se tengan problemas con las actualizaciones de Windows Update que pueden dejar el sistema operativo inutilizable.

Los activadores de Windows generalmente son rusos y su código es privado, por lo que no es posible saber qué hacen ni qué archivos copian al sistema. Lo más seguro es que, sin saberlo, el usuario infecte su computador con un malware y que su Windows Defender quede inactivo, lo que no podrá detectar las amenazas.

Cuando se activan versiones de Windows con claves ilegales o con activadores, se pueden casar problemas con muchas aplicaciones, e incluso las instaladas con Microsoft Store podrían no ejecutarse bien.

Además de los problemas mencionados anteriormente, el uso de un software pirata de Windows o de Office o cualquier hace que el usuario no tenga ningún tipo de soporte. Cuando el software es legal, Windows brinda colaboración, pero si no es así es imposible. Esto es un gran problema ya que, si los programas dejan de funcionar o llega un virus no se obtendrá la ayuda necesaria.