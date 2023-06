Esta medida afectará en principalmente a los usuarios del sistema Android y a unos pocos de iOS, los cuales se quedarán sin poder acceder a una nueva versión a partir de mañana, debido a que su dispositivo es muy antiguo, más o menos del 2012 y cuenta con un software obsoleto al que no se le pueden realizar más actualizaciones.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo entero, por eso, su exigencia en actualización es inevitable para continuar ofreciendo a los usuarios una mejor experiencia, sin embargo, por motivos tecnológicos hay algunos teléfonos, que por su interfaz, ya no son compatibles para ese tipo de reajustes.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Wiko Cink Five

Adquirir un software actual

En el caso de iOS, solo serán tres referencias las que no se actualizarán más, que pese a que no son del año 2012, sino un poco más modernos, su sistema operativo tendrá más ajustes. Una de las causas por las que estos smartphones se quedarán sin WhatsApp se debe a que su sistema operativo ya no se actualizará.

Solo los celulares que tienen Android 4.1 o inferior ya no contarán con WhatsApp. En ese aspecto todos los que tengan Android 5 podrán seguir usando la app con normalidad.

Es posible que puedas ver las notificaciones de los mensajes, pero responderlos será imposible. Tampoco podrás recibir llamadas o videollamadas, ni chatear o recuperar tus stickers.

Lo mejor será actualizar tu smartphone a la versión de Android más reciente. O en todo caso adquirir uno con el software actual para evitar contratiempos en un futuro.

Eso sí, no es necesario tener que contar con Android 13. Por lo que vale lo mismo si tienes Android 8, Android 9, Android 10, Android 11, Android 12, etc.

Si no puedes actualizar tu smartphone, lo mejor será tener que comprar uno con sistema operativo más reciente para que sigas chateando.

En el caso de los iPhone deberás ir a los Ajustes del mismo celular y anda a General. Ya que aquellos equipos que tienen iOS 12, iOS 11 o iOS 10 no podrán actualizar la app.