$!Las aplicaciones más destacadas de 2023, según Google y Apple

De acuerdo con Statista, el número de descargas de aplicaciones móviles en todo el mundo no ha dejado de aumentar desde 2016, situándose por encima de los 200.000 millones a partir de 2019. Solo en 2022 la cifra de descargas se incrementó en 25.000 millones con respecto a 2021.

- Juego del año para iPad: Lost in Play

Invita a los jugadores a dejarse llevar por una imaginación infantil encantadora en una épica aventura de apuntar y hacer clic. Su puntaje es de 4,9. Para iOS y Android se lanzó el 12 de julio de 2023. Su desarrollador es el estudio Happy Juice Games de Tel Aviv.

- Impacto Cultural: Too Good To Go

Permite que los usuarios ayuden a reducir el desperdicio de alimentos al conectarlos con restaurantes y tiendas que tengan un excedente de alimentos sin vender a un costo asequible. Fue creada en 2016 en Dinamarca y está disponible en 13 idiomas.