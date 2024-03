$!¿Son seguras las billeteras digitales? Todo lo que debe saber sobre el tema

Si tu teléfono o tu billetera digital no están bloqueados mediante contraseñas u otros requisitos de inicio de sesión, un ladrón podría acceder a tu billetera digital si encuentra o roba tu teléfono. Los ladrones pueden utilizarla para cargar saldo en tus tarjetas de crédito o retirar dinero de tus cuentas bancarias, a menudo incluso antes de que te des cuenta de que has perdido tu teléfono u otro dispositivo.

Algunos consejos para protegerte del uso indebido

Aprovecha estas funciones. Si no puedes encontrar tu teléfono, debes asegurarte de que quien lo localice no pueda acceder a él ni a la información financiera almacenada en él.

Evita las redes Wi-Fi públicas

Ten cuidado también con dónde utilizas tu billetera digital. Nunca la utilices ni utilices aplicaciones de pago en redes Wi-Fi públicas. Estos sistemas Wi-Fi gratuitos pueden ser fáciles de descifrar para los piratas informáticos. Los ciberdelincuentes expertos podrían rastrear tu actividad en Internet, incluidos los pagos que realices.

Controla tus cuentas financieras

Por último, conéctate con frecuencia a los portales de tus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Revisa la lista de transacciones, pagos y reintegros en busca de actividades sospechosas.

Si ves compras que no has realizado o reintegros que no has autorizado, es posible que un delincuente haya accedido a tus cuentas financieras. Informa inmediatamente de estas transacciones sospechosas a tu banco o al proveedor de tu tarjeta de crédito.



Con información de Agencias