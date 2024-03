Trabajadores del HUS piden nivelación de meses atrasados

Con la premisa de que los problemas financieros no deben redundar en limitar la atención a los pacientes, la gerencia del HUS se comprometió a buscar soluciones a los problemas de pago de salarios, que motivaron ayer una manifestación de los trabajadores del lugar.

Luego de que en noviembre del año pasado, un grupo de médicos, enfermeras y trabajadores del HUS, se tomaran la entrada del mismo centro clínico para reclamar el pago de salarios atrasados, la situación se repitió ayer. (Foto: Jhon Jairo Ballesteros / VANGUARDIA LIBERAL)

La crisis que afronta la red hospitalaria de Santander, como consecuencia de la deuda de $210 mil millones, por parte de las EPS, Entidades Promotoras de Salud, reventó en el HUS, con la manifestación de algunos trabajadores de la entidad.

Ayer temprano, se apostarona a la entrada del Hospital Universitario de Santander, HUS, trabajadores de este centro asistencial, argumentando que luego de que se les acumularan tres meses sin sueldo, marzo, abril y mayo, solo les pagaron uno, dejándolos en una situación económica que ya no pueden solventar.

“La realidad es crítica en los hogares porque muchos somos los que aportamos en la casa y ya no tenemos dinero para llevar. Pero lo más triste es que cuando buscamos a alguien de la administración del HUS que nos dé una explicación dicen que ya le consignaron a la empresa que nos paga y la contratista nos dice que aún no le han consignado nada. Nos tienen para allá y para acá y nadie nos da respuesta”, aseguró Deiby Ortiz, auxiliar de enfermería del HUS.

Los trabajadores piden respeto y atención de parte de la administración del HUS, por considerar que les hacen sentir que están pidiendo limosna, cuando se trata del trabajo que ya han cumplido, además de que supuestamente han recibido amenazas de que si no trabajan les descuentan los días por nómina, lo que califican como acoso laboral.

“Tenemos necesidades y por eso exigimos el pago, pero nos da temor de que tomen represalias, porque nosotros amamos el HUS y dependemos de este trabajo para sobrevivir. Es triste que debamos estar aplazando pagos de deudas, por culpa de que no nos paguen en el trabajo”, argumentó Diana Dorley Ramón, trabajadora.

La manifestación fue pacífica y sin evitar la entrada a vehículos o personas, ante lo cual los protestantes dijeron que son conscientes de que el problema no es solo del HUS sino de la crisis a las que las EPS han llevado a los centros hospitalarios, pero aún así piden a la Administración buscar soluciones al respecto.

Respuesta del HUS

“Desde que asumí este cargo hace dos meses, he dejado en claro que uno de los temas más importantes es el recurso humano. Lo que hemos vivido ha sido la manifestación de una pequeña parte de trabajadores que están contratados por un modelo de sindicato laboral, ante lo cual es importante tener en cuenta que el tema de los pagos es una consecuencia por la crisis general y no una causa, sin embargo, ha tratado de mantener el pago actualizado, pero ha sido imposible”, aseguró Julián Niño, gerente del HUS.



Argumenta que ha mantenido comunicación constante con el personal para tenerlos bien enterados de la situación, pero hay un grupo de personas que no es receptivo y que decidieron tomar las vías de hecho para ejercer presión.



Se comprometió a reunirse con los representantes de la manifestación y con la empresa que les paga, para llegar a unos acuerdos porque nada del orden financiero puede afectar la atención en salud y para definir con ellos, de que acudir a la vías de hecho solo repercute en mala imagen para la institución y en afectación de la atención a los pacientes.