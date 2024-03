El Hospital Universitario de Santander superó su capacidad de atender urgencias

Desde hace tres semanas el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Santander atiende un mayor número de pacientes de lo habitual. Aunque tiene 90 camas disponibles, el HUS ha llegado a registrar hasta 200 personas al día.

El HUS superó su capacidad de atender pacientes en urgencias (Foto: Elver Rodríguez / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

El HUS superó su capacidad de atender pacientes en urgencias (Foto: Elver Rodríguez / VANGUARDIA LIBERAL)

El servicio de urgencias del Hospital Universitario de Santander, HUS, desde hace semanas superó su capacidad para atender pacientes.

En la puerta de la sala de urgencias se observan pacientes canalizados, sentados en sillas plásticas, sillas de ruedas y hasta camillas de ambulancia porque no hay camas disponibles.

También la sala de espera, y el área de triage, zona donde deberían estar los pacientes que ingresan, cuentan con pacientes hospitalizados. En las paredes de los pasillos se ubican los pequeños letreros que indican la historia clínica de cada uno de ellos. Los espacios de los elevadores también se convirtieron en pequeñas salas improvisadas para atender emergencias.

Y, dentro de la sala de urgencias, donde había capacidad para 90 camas, solo hay espacio para que los médicos y familiares puedan transitar.

“Las camas deberían tener un metro de distancia entre una y otra. Pero solo queda espacio para que el personal pase”, comentó el médico Javier Martínez, coordinador de Urgencias del HUS.

Todos los días, en promedio, atienden entre 150 y 180 pacientes. De acuerdo con los registros del HUS han llegado a tener hasta 200 pacientes en urgencias.

Vanguardia Liberal habló con Julián Niño, gerente del Hospital Universitario de Santander, quien explicó la difícil situación que afrontan.

De acuerdo con el Secretario de Salud de Santander, Alejandro Rivero, la única solución a esta situación es que las EPS tengan disponible su red hospitalaria.

“Las emergencias de primer y segundo nivel se están atendiendo en el HUS, cuando no debería ser así”.

Por ello, esta semana se coordinará una mesa de trabajo para evaluar el tema.

Sin privacidad

De acuerdo con Ángel de Jesús Ardila, vicepresidente de la Alianza de Usuarios del HUS, los pacientes denuncian inconformidades ante la alta cantidad de pacientes. Debido a esta situación, muchas veces son atendidos en sillas plásticas por falta de espacio. Además, no hay ningún tipo de privacidad. Hay que soportar largas filas, por ejemplo, para ir al baño.

Preguntas y respuestas

VANGUARDIA LIBERAL: ¿Cuál es la situación actual que se registra en el servicio de urgencias del HUS?

JULIÁN NIÑO: El Hospital Universitario de Santander tiene reportados para urgencias de adultos, en este momento, 90 camas. El volumen de pacientes en estas últimas semanas ha sido más complejo. Estamos teniendo todos los días capacidad superada. Es decir, tenemos más pacientes de los que podemos atender. Por citar un ejemplo, hoy (ayer) tenemos 159 pacientes en urgencias.

VL: ¿Cómo afecta la operación del HUS?

JN: El HUS sufre en todos los indicadores: calidad, seguridad del paciente, talento humano, mayor consumo de medicamentos, más insumos. El Hospital ya llegó al límite. Toda la planeación se ve afectada. Lo que teníamos dispuesto para 90 personas, debemos redistribuirlo entre 150 y 160 pacientes. Hemos llegado a tener hasta 200 pacientes al día. Tener este número implica que los recursos que teníamos destinados hasta final de año, posiblemente se nos agotarán antes. Eso impacta muchísimo en la atención de la ESE. Por ello, hemos encendido las alertas.

VL: Si hay 90 camas y en algunos días se duplica el número de pacientes, ¿cuáles son las condiciones en las que se atienden a estos pacientes?

JN: La situación desborda nuestra capacidad. No solo el tema presupuestal, sino en la calidad de la atención. No estamos atendiendo a los pacientes con la calidad que quisiéramos tener. No tenemos el espacio físico, nos toca disponer de espacios no aptos. Es muy triste, pero ahora tenemos algunos pacientes en los corredores de los ascensores, situación que no había pasado antes. Esto nos tiene muy preocupados, porque necesitamos que se generen unos filtros para que lleguen al Hospital realmente los pacientes que debemos atender.

VL: ¿Cuáles son las urgencias más comunes?

JN: Temas de ortopedia, cirugía general, dolores abdominales, patología cardíaca. Algunos casos son patologías que se pueden resolver en otro nivel de atención. Sin embargo, aunque algunas EPS tienen claro el tema, no tiene la red de atención y por eso, los pacientes terminan en nuestras puertas.

VL: ¿Cuál es la principal razón por la que se incrementó el número de pacientes?

JN: Este ha sido un tema debate de muchas reuniones. Para nosotros es un déficit de la oferta en la mediana complejidad en el área metropolitana de Bucaramanga. El diseño que tenemos como ESE está enfocado a la alta complejidad. Tener un paciente que no es de nuestra complejidad, le quita una cama a un paciente con una urgencia mayor, o una patología catastrófica. Es un tema de red hospitalaria.

VL: ¿Tiene el Hospital Local del Norte y el Ese Isabu la capacidad para atender a estos pacientes?

JN: Siempre hemos destacado la importancia de Floridablanca y el ESE Isabu para filtros de mediana complejidad en el área metropolitana. Creemos que es una buena posibilidad para mejorar la capacidad de los dos niveles. Para que al Hospital lleguen los pacientes de la complejidad que deben tener.

VL: ¿Los ha afectado el cierre de las dos clínicas de Esimed?

JN: Medimás si ha incrementado su demanda de servicios. Pero también, hay otras EPS que desde hace mucho tiempo tienen limitada su red a nivel departamental por dos temas: no tenemos claridad del perfil epidemiológico y hay restricción en algunas partes por dificultados de los pagos.

VL: ¿Cuál es el llamado que hace el HUS?

JN: El Hospital necesita que las EPS y la red hospitalaria funcionen para que el HUS baje la sobreocupación en este momento. Estamos reportándole al departamento, también a algunas EPS que venimos con capacidad superada. Es importante que se realice un mesa técnica para conocer las alternativas tiene la red para que el HUS tenga una operación adecuada. Que se saque una ruta de atención para que culminemos el año un poco más tranquilos.