“A mi dolor yo no le llamo cruz, sino misión’

“La partida de ‘Juangui’ me hizo ver el mundo de otra forma, ante el hecho de que ya no podría bajo ningún aspecto cambiar lo sucedido. Le digo que la Emilia de hoy es una persona más espiritual, más fervorosa y más servicial. La verdad fue que la partida de mi hijo me hizo entender que todo esto tenía que tener un propósito y me llevó a buscar mi consuelo y a sobrellevar mi dolor -que jamás pasará- ayudando a los demás. Estamos invadidos y rodeados de personas que sufren, que necesitan, que lloran, sin oportunidades en la vida y por eso decidí ayudar o aliviar en alguna medida a estas personas”.

Usted dijo alguna vez que su tragedia, aún siendo devastadora, le permitió cambiar vidas en nombre de su querido ‘Juangui’. ¿Cómo va en esa noble misión?

“Después de la muerte de mi hijo comprendí que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos de donde vinimos. Supe que mi hijo, aunque me desgarre el corazón, se me adelantó. Hoy sé que debo estar preparada para lo que sea. Recuerdo que después de dos horas de recibir la noticia de mi hijo, momentos que no quisiera recordar, entregué a mi hijo a su dueño, a Dios, y acepté los hechos. Decidí que no iba a destrozar con mi desespero y dolor a mi esposo, hijo y demás familia, y le dejé mi dolor al Ser Supremo. También le pedí al Creador que me diera fortaleza”.

“Hoy revivo palabras que seguramente muchos han escuchado, pero que definen cómo me siento en este mundo: con mis pies muy bien puestos en la tierra, pero con mi corazón y mi mirada permanentemente en el cielo, porque sé que volveré a abrazar a mi hijo. Así las cosas, decidí hacer ‘pinitos en la tierra’ para obtener estas gracias cuando me vaya de aquí. Por tal motivo no me permití ningún otro sentimiento que no fuera el de la esperanza, el de la confianza y el del amor por lo que aún me ha prestado el Señor y que aún tengo”.

¿Por qué cree que siguen repitiéndose tragedias como la que usted vivió?

“Por la descomposición familiar y social, los valores humanos ya no se respetan. El materialismo a todo nivel y el grado de necesidades nos han llevado a cambiar nuestras prioridades para con nosotros mismos y con nuestros hijos. Hoy el tiempo para la familia es poco y muy frío; de manera desafortunada ya no es prioridad inculcar valores, disciplina, ética, y mucho menos temor a Dios, no hay ejemplo de los padres para con sus hijos”.

“Hay personas que solo piensan en la cerveza, hay otras que deben conseguir lo del día a día y descuidan a sus seres queridos; otros, aún teniendo buenas posibilidades económicas, se dedican a producir cada vez más dinero; están las que solo piensan en autorrealizarse y desarrollarse cada día más y su mayor tiempo se les va en esto. Lo grave es que el tiempo de sus hijos ya no es el que ellos requieren; por lo tanto, lo buscan en otras cosas que no les aportan lo mejor”.