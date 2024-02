$!Así serán las protestas de los maestros en Bucaramanga 8 de febrero

Este llamado a protestas desde Fecode ha generado múltiples críticas en el país, ya que en esta oportunidad no se trata de problemas que afecten directamente a los maestros, a los estudiantes ni a la infraestructura educativa.

Cientos de docentes del sector oficial en Santander fueron convocados a participar en una nueva jornada de protestas que se programó en Bucaramanga, para el próximo jueves 8 de febrero a partir de las 9:00 a.m.

Para un sector de los líderes de opinión, se trata de una movilización con tintes políticos y que no tiene que ver con el sector de la educación. No obstante, sí involucra a Fecode, toda vez que se investiga el presunto aporte de $500 millones a la campaña presidencia de Petro, donación que supuestamente no está reportada en las cuentas ante el CNE. Al respecto, el mismo mandatario nacional indicó que el aporte fue al partido Colombia Humana.