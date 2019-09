Hasta el próximo 30 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para solicitar cupos nuevos en colegios públicos de la capital santandereana. Vanguardia le cuenta en dónde debe registrarse.

La Alcaldía de Bucaramanga informó que se disponen 11.101 plazas escolares adicionales para la vigencia de 2020, en las 47 instituciones educativas oficiales que operan en la ciudad.

Lea también: Intolerancia ingresa a los colegios de Bucaramanga

Dicha oferta de cupos se distribuye de la siguiente manera, dependiendo del grado escolar:

Grado cero (5.517), primero (1.171), segundo (520), tercero (567), cuarto (483), quinto (633), sexto (1.025), séptimo (222), octavo (212), noveno (348), décimo (277) y undécimo (126).

Conforme con lo indicado por el Municipio, esta misma oferta puede ser aprovechada por quienes están interesados en trasladar de institución a sus hijos.

“Desde el lunes 2 de septiembre la Alcaldía de Bucaramanga habilitó la plataforma digital para recibir nuevos cupos escolares y traslados. Desde esta fecha, 2.908 personas han gestionado la inscripción... 429 ciudadanos han pedido traslado de institución educativa”, informó la Administración.

Haga su solicitud

Los interesados en obtener uno de estos cupos deberán hacer una inscripción, que únicamente se puede diligenciar de forma virtual.

Las páginas web habilitadas para dicho registro son: www.bucaramanga.gov.co y www.seb.gov.co. Al ingresar, el ciudadano encontrará el paso a paso a seguir.

Si así lo prefiere, puede acudir a cualquiera de los ocho Puntos Vive Digital que existen en Bucaramanga, y allí encontrará personas que lo ayudarán a realizar tal proceso de inscripción.

Estos Puntos puede encontrarlos en los siguientes sectores: barrio Café Madrid; barrio Universidad, Colegio Santander; Provenza, Colegio Inem; La Joya, salón comunal; Morrorrico, Colegio Oriente Miraflores; Real de Minas, Colegio Nacional de Comercio; Comuna 2, Promoción Social del Norte; Comuna 3, Colegio Tecnológico.

En las dos plataformas web que se habilitaron encontrará la relación de los cupos disponibles, según el grado y la institución educativa de su interés.

“Es importante mencionar que no hay cupos para todos los grados en todos los colegios, si no que depende de la disponibilidad que tenga la institución. Por esto, se recomienda al ciudadano que revise bien la oferta que existe, antes de llenar el formulario, para que así no se generen falsas expectativas y posteriormente molestias”, indicó Yasmín Pardo, miembro de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

Dato:

Estudiantes en situación de discapacidad y con talentos excepcionales tendrán la prioridad para la asignación de dichos cupos, según informó la Alcaldía de Bucaramanga.