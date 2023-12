$!De empresa de vidrios y muebles a lavado de activos: Así fue que santandereano ‘amasó’ una fortuna de $12 mil millones

Su historia empresarial

Luego, en mayo del 2014, recibió una donación de In Moda Real Calzado, de Jorge Eliécer Vela, por $3 millones a otra empresa de Leonard David, denominada Enther & Advel 1 and 300 Group S.A.S, después se llamaría Enther Posdata en el 2015. En este punto de su recorrido empresarial reportó $500 mil de ganancias, para un total de $2’500.000 de activos.

Argumentos de la Fiscalía

“Este trader no genera ningún tipo de actividad económica. Tiene empresas las cuales no funcionan y fueron investigadas por la Fiscalía. Este año creó otras empresas dedicadas presuntamente a la construcción. En su momento decía que le daba más miedo salir a los medios, que a la misma Fiscalía”, afirmó una fuente de la Fiscalía cercana al proceso judicial.

Dineros del extranjero

El fiscal del caso expuso que las empresas que el hombre tiene a su nombre, bajo modalidad de mercado digital, no funcionan. Es decir, serían empresas de ‘papel’ para poder intentar legalizar una actividad económica. Hecho que se relaciona con las visitas que hizo Vanguardia a las direcciones de sus empresas que coinciden con ubicaciones de edificios y conjuntos residenciales, y no con oficinas o zonas comerciales.

Entralgo, en libertad

La teoría de la defensa

En medio de la diligencia judicial, en la cual se cambió de juez por una incapacidad médica, la defensa expresó sus argumentos para que no se le diera medida de aseguramiento, señalando que Leonard David es un ‘broker’ profesional, que no reportaba y que tiene todos los soportes para demostrar que su patrimonio se habría alcanzado de forma legal.

“Nosotros cuestionamos la ilegalidad de la captura, situación que hoy por hoy está pendiente de resolver en una apelación. La captura fue ilegal porque todo el procedimiento estuvo viciado por una serie de mentiras que la Fiscalía le certificó falsamente a Leonard, que no lo estaban investigando cuando él quiso acudir a la justicia y explicar en qué consistía el enriquecimiento patrimonial”, aseguró a Vanguardia Jorge Alberto Ruiz, abogado del sindicado.

Según la defensa, cuando Leonard David Entralgo Gómez se enteró por medio de un banco que le negó un préstamo, que estaba siendo investigado, acudió a la Fiscalía para explicar el incremento en su patrimonio y las actividades que a su juicio son legales. Sin embargo, el ente acusador le habría negado que las pesquisas en su contra ya se estuvieran haciendo.

La defensa también argumentó que en medio de la audiencia la Fiscalía no pudo demostrar que el incremento patrimonial en contra del hombre se haya dado de forma injustificada. “Nosotros resaltamos que todas las actividades de Leonard se han hecho a través de la banca y todo está acreditado ante la Dian. No hay una sola adquisición que no esté plenamente comprobada. No se ha ocultado un solo centavo”, aseveró Ruiz.

Mientras la parte acusadora argumentó que el hombre no realizó reportes ante la Dian, la defensa sostiene que todo se ha hecho ante las autoridades sobre la trazabilidad del incremento y cómo se ha obtenido.

“Desde hace siete años tenían interceptado a Leonard David Entralgo. Porque él dice en algunas oportunidades ‘yo organizo ese matacho’, expresiones coloquiales, pero lo que estaba acreditando es que él estaba haciendo la presentación debida ante la Dian”, afirmó el abogado, quien dio estas declaraciones en exclusiva a Vanguardia.

Los pasos migratorios también fueron cuestionados por la Fiscalía, toda vez que, según argumentó, Leonard David salía del país de forma constante y por largos periodos, hechos que para la defensa fueron normalizados.

Este empresario bumangués sigue libre, mientras en la capital de Santander se cuestiona el auge de algunos negocios y empresarios que lavan dinero, mientras la ciudad se consolida como la cuarta economía de Colombia.