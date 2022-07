La Quinta del Puente, el prestigioso y exclusivo colegio de calendario B que siempre estuvo encabezando el listado de las instituciones educativas de Santander y de Colombia con los más altos puntajes de las pruebas Saber 11, cierra sus puertas de manera definitiva, después de 45 años de estar en servicio.

Con base en un comunicado enviado a los padres de familia, la institución educativa de carácter privado deja claro que la crisis financiera que se agudizó con los saldos pendientes de algunos padres de familia y la baja cifra de estudiantes matriculados en 2022 están dentro de los motivos por los cuales se tomó esta decisión “inmodificable”.

El documento que fue difundido a través de redes sociales causó asombro y desconcierto. De hecho, algunos interrogantes como: ¿Qué va a pasar con los estudiantes que sí confirmaron matrícula? ¿Qué va a pasar con los docentes y administrativos? ¿Por qué no se vendió? ¿Por qué no se estructuraron cambios para ‘salvarlo’? han quedado a espera de una respuesta por parte de los directivos, con quien Vanguardia intentó establecer comunicación, pero no fue posible una respuesta.

Algunos de los docentes con los que esta redacción intentó conversar se negaron rotundamente a hacer comentarios o entregar información relacionada con el tema y con el colegio. Eso sí, coincidieron en que la decisión también los sorprendió.

El colegio La Quinta del Puente fue fundado el 30 de octubre de 1977, por el arquitecto Gustavo Salazar Gómez y la licenciada en educación Matilde González de Salazar.

Tal y como reza en la página web institucional “el propósito inicial de los fundadores, se distinguió primordialmente por crear una institución con criterios diferentes a la educación que tradicionalmente existía en el medio. Criterios que incluyeran una nueva metodología, un sistema moderno de enseñanza y que permitieran a la juventud conocer a fondo las ayudas tecnológicas que el mundo estaba ofreciendo en los países de mayor desarrollo”.

En 1991, se graduó la primera promoción y a 2022 terminaron sus estudios 32 promociones, con un aproximado de 845 bachilleres. Hace unos días, 15 jóvenes recibieron el título de bachilleres académicos bilingües y sin imaginarlo se convirtieron en la última promoción del colegio que, a propósito, ocupó el segundo puesto en el tradicional listado de los 100 Mejores Colegios por Materias 2021-2022, que publica Sapiens Research.

Según la comunicación enviada a los padres de familia, la cual está firmada por la licenciada Matilde González de Salazar, rectora, y el arquitecto Gustavo Salazar Gómez, director ejecutivo, se trata de una determinación inmodificable y fue motivada “por la falta de responsabilidad y seriedad de los padres de familia, que no efectuaron la matrícula en la fecha establecida (...)”. A corte del 4 de julio, fecha en que se cerró el proceso de matrícula, solo 85 estudiantes habían efectuado el trámite.

Por otra parte, se informó que “padres de familia le adeudan a la tesorería de la institución, valores correspondientes al servicio educativo ya ofrecido durante años anteriores, cartera de dudoso recaudo, a pesar de innumerables oportunidades y plazos para lograr su cancelación”.

Para concluir se dejó claro que el valor cancelado por concepto de matrícula y seguro de accidentes será devuelto.

Milton Ochoa, asesor pedagógico externo de este colegio, señaló que “La Quinta del Puente, además de ser un referente nacional, se convirtió en un patrimonio del departamento. Era uno de los referentes en educación que teníamos para mostrar, así que es muy lamentable lo que está pasando”.

Ochoa confirmó que todo estaba listo para iniciar el calendario académico. Sin embargo, se puede concluir con las cifras de inscritos, que solo se matricularon seis estudiantes por grado, en promedio, lo cual se vuelve insostenible para cualquier empresa privada.

A juicio valorativo del asesor, en el área metropolitana de Bucaramanga existen colegios como el New Cambridge y Panamericano que están en el Top 50 de los mejores, y que podrían ofrecer soluciones a los padres de familias ante este cierre.

Le puede interesar: Deserción en preescolar y primaria fue la que más aumentó durante la pandemia en Santander

No hubo anuncio previo

Juan Carlos Ostos Guevara, secretario de Educación de Floridablanca, manifestó que fue un anuncio que se recibió con mucha tristeza porque “es una de nuestras instituciones insignias. Hace más de 15 años viene liderando a nivel nacional el ranking de las pruebas Saber 11, calendario B. Tenemos entendido que de una matrícula de 180 estudiantes en promedio, este año solo van 85, lo que no permite encontrar el punto de equilibrio y además hay una cartera morosa, entonces todo eso confluye para que desafortunadamente los propietarios de la institución tomen la decisión de hacer un cierre definitivo”.

Con base en lo expresado por el funcionario, nunca se tuvo un anuncio por parte de la institución. No obstante, en la mañana de ayer, se radicó en la Secretaría de Educación de Floridablanca, el oficio.

“Para este proceso necesitamos un oficio donde la rectora o los propietarios manifiesten la intención de hacer el cierre, también necesitamos un acta del consejo directivo donde -en su orden del día- hagan aprobación de esta misma decisión, y necesitamos saber en dónde van a quedar los archivos académicos. Los dos primeros documentos ya los radicaron y la próxima semana se hará un empalme con ellos para la entrega del archivo académico”, aseveró Ostos.

Para el Secretario de Educación Municipal, la Quinta del Puente permitió que Floridablanca se destacara por tener colegios competitivos y con una educación integral y de altos estándares de calidad. “Eso le va a hacer mucha falta al municipio”.