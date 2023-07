Una balsa que ayuda a la comunidad

Alexánder es un ciudadano que vive en ‘Puente Nariño’ y es un osado en lo que por estos días realiza. Con un planchón de madera y con pimpinas, que hacen de flotadores, construyó una improvisada balsa para que niños, adultos mayores y productos alimenticios sea el ‘puente’ de un trayecto a otro. “En el día paso 15 veces, me arriesgo, pero es mi rebusque. A ellos les cobro $500 o $1.000. Muchos llegan con mercado y para no dar la vuelta, aquí me tienen para ayudarlos”, dice este hombre.

negocios desolados

Isaías Villamizar Quintero tiene 15 años de vivir en la Bendición de Dios. Hace poco tuvo un palenque de gallos y un estadero con piscina. Hoy su negocio vive solitario, tras el derrumbe del puente todo se ‘vino abajo’ y ya nadie visita el lugar. “Quedamos en ‘stand by’. Ahora me toca en una mecedora cuidando las cosas. Las autoridades no pensaron en nosotros los campesinos. Acá hay muchas personas que viven del campo y niños que quieren estudiar, pero con este problema todo se mira de otro modo”, comenta Villamizar.

José cambio de oficio

“Mi negocio antes era un estadero. Aquí venían y muchas personas jugaban bolo, tejo y se tomaban algo para compartir en familia; pero las autoridades tumbaron el puente y ahora mi actividad comercial cambió; vendo verduras y el mercado que se produce aquí”, comenta José Maldonado, un habitante de la zona, a quien le tocó meterse en al comercio de víveres para poder subsistir.

“Por tema de seguridad es mejor tener este negocio, la Policía ya no viene por acá, las noches son desoladas y es mejor prevenir que lamentar”, concluye.

los precios están a otros nivel

Hace cuatros meses llegó al sector de la Bendición de Dios, pero desde hace 13 días todo cambió. Cristo Humberto Pérez es el tendero de la zona, pero a raíz de esta problemática, afronta un problema económico. “Ahora me toca pagar para que me traigan las cosas desde el puente peatonal y es otro costo que me toca asumir. El trayecto es peatonal y ya no vienen los preventistas, entonces me toca pagar a la persona que me cuide y que llegue a este punto y los alimentos se incrementan de precio”, dice.

Datos

Seguridad:

En ciertas horas del día va la Policía y hace sus rondas. La comunidad pide mayor fuerza pública y además luz para el puente.

El medio de transporte:

Este puente se hizo sólo para personas, pero ahora la comunidad lo utiliza para motocicletas, pues es el medio de transporte para ahorrar tiempo de un lugar a otro.

Es el paso obligado:

Son miles de personas que a diario pasan por este sector. Un puente peatonal semipermanente sobre el Río de Oro, de la vereda el Carrizal en Girón.

EL TRABAJO Y LA MANO DE OBRA SE SUBIÓ

A quienes trabajan a diario en las áreas de construcción y otros enseres, la vida les cambió. Henry González lleva 10 meses laborando con madera y ahora le toca hacer trayectos más largos y a pie para poder sacar su producido. “Ahora es un caos, cada viaje de madera nos incrementa en gastos. Es casi un millón de pesos que nos toca pagar a obreros y camiones, para que nos lo dejen en la vía y nosotros traer, caminando, el producto”, dice.