Santander no es ajeno a esta situación que ha cobrado decenas de vidas. La tasa de intento de suicidio, según información suministrada por la Fundación Saldarriaga Concha, fue de 50.8 por cada 100.000 habitantes en 2018, una cifra levemente por debajo de la tasa nacional que es de 52.

Pero, ¿Cómo detectar los signos de intención suicida? Vanguardia.com consultó con la psiquiatra Lina María González, Líder de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, quien mencionó algunos factores de riesgo para tener en cuenta, con el fin de evitar suicidios e intento de suicidios.

SIGNOS QUE PUEDEN HACER PENSAR QUE HAY UN RIESGO DE SUICIDIO

•Que la persona esté hablando de manera frecuente acerca de la muerte, de la intención de morir, del suicidio.

•Que esté haciendo comentarios continuamente de sentirse desesperanzado, muchas preocupaciones.

•Hable o exprese que no tenga una razón de vivir, que no tiene un propósito de vida, que diga cosas como por ejemplo todo sería mejor si no estuviera aquí.

•Incremento del consumo de alcohol o drogas.

•Que se esté aislando de su familia, de las personas a su alrededor.

•Que aumente actividades riesgosas, como pasar la calle con vehículo en movimiento.

•Cambios dramáticos, que de un momento a otro esté absolutamente irritable, triste.

•Habla que se siente sin salida, que las posibilidades no le dan par aun futuro.

•Intentos de suicidio previos, una historia familiar de suicidios.

•Uso inadecuado de sustancias.

•Que tenga un trastorno del afecto como depresiones o bipolaridad.

•Personas que tenga acceso fácil a armas.

•Que haya tenido pérdidas como rupturas de pareja, muertes cercanas, dificultades financieras y legales, el bullying, son como efectos disparadores.

•Tener una enfermedad crónica, dolor crónica.

•Exposición de suicidios de otras personas incrementan los casos, es pensar si el otro fue capaz, yo también puedo.

¿QUÉ HACER EN CASO DE EVIDENCIAR ESTOS SÍNTOMAS EN PERSONAS CERCANAS?

•Poderle dar a la persona oportunidades de que sienta que se le puede ayudar, conversar con esa persona.

•Abrir espacio para que reciba ayuda, ir a un psiquiatra, a un psicólogo para que pueda orientar mejor a esta persona.

•Hay líneas de atención, entre estas el 123, pero en el país en las secretarías de salud hay rutas para evitar los suicidios.

•Además de escuchar a la persona es importante hacerle saber que hay salidas, oportunidades para salir adelante, que se puede trabajar en soluciones, opciones.

•Es importante hacer un acompañamiento y evitar que esté cerca de factores de riesgo.

LOS HOMBRES, LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS

Según González, es más frecuente el suicidio en los hombres que en las mujeres, siendo el uso de armas de fuego, ahorcamiento y medicamentos, los mecanismos más comunes.

Esto concuerda con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se demuestra que de los 143 casos de suicidios ocurridos el año pasado en Santander, en 124 las víctimas fueron hombres y 19 mujeres.

Atendiendo esta situación, las autoridades ponen al servicio de la comunidad, la línea de atención 123 de la Policía, donde le indicarán la ruta a seguir, en caso de que usted identifique alguna intención suicida... Esto se puede prevenir con ayuda de expertos en el tema.

Plantón por la vida

En conmemoración al Día Mundial para la Prevención del Suicidio la Asociación Colombiana de Psiquiatría está promoviendo un plantón desde las 3:00 de la tarde de este 10 de septiembre en el parque San Pío. La idea es concientizar a los ciudadanos sobre las rutas de atención a las que pueden acceder para recibir ayuda profesional.