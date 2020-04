En Bucaramanga muchos hogares aún esperan ayudas

Hace más de una semana el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, anunció que entregaría un ‘Bono Vital’ a 25 mil hogares de escasos recursos, para que pudieran hacer abastecimiento en esta crisis.

El Gobierno Local informó de forma oficial que este subsidio se comenzó a entregar desde el pasado 28 de marzo, que la gestión registra un avance del 75% y que todavía se adelanta dicha labor. La Administración Municipal habló de las otras acciones asistenciales que realiza.

Lea también: Entregan ‘Bono Vital’ a 25 mil familias de Bucaramanga

Sin embargo, algunos líderes comunales de la ciudad y habitantes de sectores vulnerables afirman que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Municipio, ni del Departamento, ni de la Nación.

De hecho, Vanguardia conoció que en varios barrios ubicados en el norte de la capital santandereana se han realizado ‘cacerolazos’ nocturnos durante los últimos días, como protesta social y para hacer un llamado al Alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Pero no es solo ‘Ciudad Norte’. Desde varias zonas de Bucaramanga, en donde residen familias de bajos estratos, los líderes comunales reportan que la entrega de ayudas ha sido poca y que todavía hay muchos hogares que requieren algún auxilio.

25 familias se quedan sin alimentos

Uno de los sectores en donde la comunidad afirma que aún no se entrega el subsidio prometido por el Alcalde de Bucaramanga es la Esperanza III, vecindario localizado en el norte de la ciudad. Allí, al menos 25 familias están a la espera de algún auxilio por parte del Estado.

María Linares, habitante de la Esperanza III, manifestó que “acá todavía no han dado ninguna ayuda, ni del alcalde Cárdenas ni del Gobierno Nacional. Ni un mercado han repartido. En un asentamiento humano que queda al lado, en Nuevo Horizonte, sí han llevado algunos mercados.

“Somos familias que vivíamos del día a día. No tenemos más recursos para seguir aguantando esta cuarentena. Necesitamos alimentos y útiles de aseo. Le hacemos un llamado al Alcalde”, agregó la mujer.

Protestas en el Norte

En varios barrios del norte la situación es “compleja”, afirman líderes comunales. Luz Mila Velásquez, edil de la Comuna Uno, narró a Vanguardia que “en el sector de Villa Rosa no se han visto las ayudas. El líder del barrio Claveriano, ubicado al lado, dijo que allá sí habían llevado mercados. Me pregunto, por qué no repartieron en ambos vecindarios estando uno al lado del otro.

“Como si fuera poco, la luz llegó súper costosa. Por estos motivos, esta noche (martes) en el norte vamos a hacer un apagón y un ‘cacerolazo’, por el aumento en el servicio de energía y por la falta de ayudas para nuestras comunidades”, agregó la Edil.

“Solo tres personas con bono”

Representantes de los barrios ubicados bajo el viaducto García Cadena aseguran que se han visto algunas ayudas, pero que aún falta mucha población por asistencia. El presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de los barrios El Sol I y El Sol II, Juan Bautista, le aseguró a Vanguardia que “solo a tres personas del barrio les ha llegado el bono por $225 mil”.

“Hay abuelitos que no tienen nada y están aguantando hambre. Hay gente que no ha recibido ninguna ayuda ni subsidio del Estado. El Alcalde Cárdenas dijo el jueves pasado que él y sus funcionarios recorrerían los barrios vulnerables para conocer qué hogares faltaban por asistencia, pero hasta la fecha nadie ha venido”, dijo Bautista, quien normalmente se dedica a la venta de tintos.

¿Qué dice la Alcaldía?

Para hacerle frente a esta crisis generada por el Coronavirus, el Alcalde Juan Carlos Cárdenas ha dicho en repetidas ocasiones que “se invertirán $170 mil millones en ayudas para todos los bumangueses”.

Julián Silva Cala, secretario de Planeación de la Alcaldía de Bucaramanga, habló con Vanguardia sobre la entrega del ‘Bono Vital’. El funcionario indicó que este subsidio “tiene un criterio de prioridad para aquellos hogares registrados en el Sisbén, para familias en niveles 1 y 2 de carencias, y que se tratara de núcleos familiares que hasta la fecha no han recibido ningún otro subsidio del Estado.

“Ellos son los 25 mil hogares beneficiarios que definimos, representan una población cercana a las 80 mil personas. Ya hemos hecho el 75% de las entregas de este subsidio, es decir, el equivalente a 18 mil hogares y 60 mil personas ya fueron favorecidas con este Bono”, informó Silva Cala.

El Secretario de Planeación aseguró que el giro de este subsidio continúa, al igual que la entrega de otras ayudas gestionadas por la Administración Local y el Gobierno Nacional, como la entrega de mercados para los mayores de 70 años de edad y que estén en situación de vulnerabilidad.

El funcionario indicó que “se han servido más de 5.500 raciones de comida caliente para habitantes de calle y ciudadanos en extreme vulnerabilidad. Hemos entregado más de mil mercados, en algunos de los sectores más vulnerables”.

Sobre las visitas que anunció el Alcalde para identificar los hogares que faltan por atención, Silva Cala precisó que “iniciamos por el norte de Bucaramanga, los pasados sábado y domingo estuvimos allí, en por lo menos ocho barrios de la zona. Estuvimos en comunidades como Las Hamacas, Villa Alegría, Bavaria, Betania, y El Tejar, entre otros”.

Dato: La Alcaldía de Bucaramanga gestionó la adición de más de $23 mil millones al presupuesto de 2020, para mejorar y fortalecer el sistema de salud con más equipos y dotación.