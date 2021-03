En Santander se reportan 3.280 estudiantes menos, matriculados en 2021

De acuerdo con un informe comparativo realizado por el Ministerio de Educación, con base en el Sistema Integrado de Matrículas, Simat, este año, en el país los registros de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales y privados mostraron un desplome. La caída fue de 41.732 inscripciones, con respecto a lo que se tenía en 2020.

Es decir, mientras en febrero 20 de 2020 se tenían 9 millones 76 mil 777 cupos asignados entre los dos sectores educativos, en febrero 22 de 2020 se alcanzaron a sumar 9 millones 35 mil 45.

En el caso específico del departamento, se pudo establecer que en Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Santander, como entidades territoriales, la cantidad de menores que dejaron de matricularse fue de 3.280 en total.

La reducción más alta está en Bucaramanga con -2.665 matrículas, le sigue Floridablanca con -1.418, Girón con -810, Piedecuesta con -595, Barrancabermeja con -529 y Santander con -99, esta última entidad territorial atiende a 82 municipios santanderanos.

Si bien las estadísticas son reveladoras, las Secretarías de Educación prefieren aún no hablar de deserción como un grave efecto que dejó la pandemia, y por eso siguen promoviendo la permanencia en el sector educativo ofertando cupos para todos los grados.

En un reciente comunicado emitido por la Alcaldía de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, encargada de la cartera de Educación, aseguró que la matrícula, tan solo en las 121 sedes educativas oficiales, ya alcanza los 77.700 estudiantes vinculados, lo que quiere decir que se acerca a los más de 78 mil que se tenían en 2020.

“Prácticamente los cupos que quedan son no más de 600, que es la proyección que hicieron los rectores de la ciudad. Es una meta muy importante para la Administración Municipal”, manifestó la funcionaria.

La secretaria destacó que la cifra alta de matriculados, en colegios públicos de la ciudad, indica que hay un interés de la comunidad educativa por estar en estos espacios, donde se suman esfuerzos para garantizar alimentación y transporte escolar.

Cabe destacar que de acuerdo con la cifra de estudiantes que tenga cada ente territorial certificado, el Ministerio de Educación girará un recurso de gratuidad.

Para Sandra Jaimes, directiva del Sindicato de Educadores de Santander, esta disminución obedece a la situación socioeconómica que vive el país, por cuenta de la emergencia generada por el COVID-19.

“Muchos padres de familia no pueden matricular a sus hijos porque no cuentan con conectividad, con computadores, ni siquiera con un teléfono inteligente; si hablamos de un padre de familia que ha quedado desempleado, que no tiene las condiciones, pues difícilmente va a llevar a su hijo al sistema educativo cuando no tiene cómo garantizar su permanencia”, subrayó.

Jaimes aseguró que el SES y Fecode han trabajado todo este tiempo para que el derecho a la educación se les garantice a todos los niños, pero para eso es “necesario aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones para que haya toda la cobertura”.