Después de varios años calladas, días llenos de confusión y conmovidas por un ingrato pasado, dos mujeres se atrevieron a contar su historia. Fueron abusadas por el mismo hombre cuando eran unas niñas. Lo descubrieron, tras una publicación en redes sociales.

Sin importar cuántos años han transcurrido, rompieron su silencio. Ahora se enfrentan a falsos juicios, comentarios y señalamientos, tras iniciar un proceso judicial contra aquel sujeto. No quieren más impunidad, ni víctimas silenciosas.

Cada caso ocurrió en momentos y lugares diferentes. Valentina, a quien llamaremos así para ocultar su verdadera identidad, fue abusada cuando tenía unos 8 años de edad.

El hombre estaba en su casa. Tenía la confianza de toda la familia. Fue una vez, pero durante mucho tiempo creyó que todo había sido parte de un juego. Apenas empezó a explorar su sexualidad, la verdad ya era otra.

“Yo me quedé sola con él, en la oficina de mi papá, que era ahí mismo en nuestra casa. Me dijo que jugáramos a algo, que cerrara los ojos, que me iba a poner cosas en las manos, y que yo tenía que adivinar qué era. Empezamos el supuesto juego y me empezó a poner objetos que estaban ahí en la oficina. Luego me puso algo blando y pegajoso que yo no logré descubrir”, recordó.

Ella, en sus intentos fallidos por adivinar, lo relacionó con un objeto embadurnado de pegamento.

“Mientras intentaba adivinar, él me decía que lo siguiera tocando. Más adelante entendí que me había puesto a tocar su órgano genital. Lo entendí cuando empecé mi vida sexual y desde ahí me ha afectado mucho. Me perturbó. Mi vida sexual no la he podido llevar de la mejor manera”, aseguró.

Según Valentina, cada vez que tocaba a su pareja, su mente viajaba al pasado y se llenaba de rabia. Por supuesto, desde ese instante todo dejaba de ser placentero.

“Se aprovecharon de mi inocencia para esas perversiones. Lo más grave para mí es que él tiene muchos niños a su disposición, incluso es profesor de una vereda y pertenece a una iglesia. Me da temor pensar que hay más víctimas”, acotó.

Valentina casi 20 años después, en un momento de dolor publicó algo en Facebook, sin saber que Sara, la otra víctima de este hombre, estaba leyendo cada palabra luego de ser compartido por varios de sus contactos. A Sara le entró la curiosidad de saber quién era el sujeto que le había ocasionado tanto daño a Valentina, pues, de alguna manera, sintió que guardaba relación con su abusador.

“Tomé las fuerzas para dirigirme a ella, la contacté, le pregunté por la identidad de él. Al darme cuenta que se trataba de la misma persona que abusó de mí durante años, el dolor y los horribles recuerdos me pusieron nerviosa”, sostuvo.

Con Sara todo empezó cuando ella tenía 9 años. Sufría de incontinencia urinaria, entonces se quitaba sus prendas y se arropaba. Él, un integrante más de su familia, aprovechaba para observarla, sobre todo sus partes íntimas.

Con el fin de estar un rato a solas, que no fuera dentro de la misma vivienda, un día él la convenció para que les dijera a los papás que se iría con él. El pretexto: la enseñaría a manejar carro.

“Llegamos al sitio donde supuestamente me iba a enseñar. Me sentó en sus piernas. Estaba excitado y yo sentí todo con mi cola. En otra ocasión, cuando ya tenía como 12 años, todos estábamos durmiendo y justo él quedó al lado de mi cama y estiró la mano para tocar mis senos, lo hizo por mucho tiempo y yo me quedé tiesa, llorando, en silencio”, dijo.

Sara asegura que él siempre estaba por ahí mirándola, cuando se metía a la ducha, cuando se cambiada de ropa. De hecho, muchas veces se desvistió frente a ella, excitado.

“Fueron tantas cosas que no sé ni en qué orden contarlas. Cuando ya tenía 18 años me quedé en la casa de él y fue el peor año de mi vida. Tenía miedo, no podía dormir. Esa casa no tenía puertas y en unas tres ocasiones entró como a medianoche para intentar tocarme. Me daba miedo que entrara y fuera a hacerme algo y yo no me diera cuenta”, comentó.

Sara y Valentina aseguran que estas situaciones donde se vulneraron sus derechos nunca se olvidan. “Ahora solo esperamos que se haga justicia porque le ha hecho daño a más gente, hay más víctimas”, afirmaron.

Vanguardia pudo establecer que el proceso judicial ya no continúa con las dos, una lo abandonó.

“La otra chica que denunció conmigo decidió que iba a dejar eso así. A ella la revictimizaron mucho y la mamá ejerció mucha presión, creo que tanta presión logró que se rindiera con la denuncia y me dejó sola en esto. A él le hicieron una entrevista y le preguntaron si sabía de alguna denuncia por abuso sexual y dijo que no, que no pasaba nada, pero ellos ya saben que sí hay denuncia”, agregó Valentina.