Hasta hace poco esos errantes pasaban a escondidas, por una decena de trochas como ‘La Platanera’ o ‘La Marranera’, con el río empapándoles las pantorrillas, los matorrales arañándoles la piel como pidiéndoles por última vez que no se vayan, arriesgándose a ser atrapados, incluso asesinados. Durante el último año más de una docena de personas han sido asesinadas en estos pasos ilegales.

Migración Colombia ha registrado que cerca de 14.000 personas pasan a diario las fronteras colombo-venezolanas, 5.000 caminando. Una de ellas es Offir Prada, quien hace casi año y medio, solo con algunas cosas en su maleta, cruzó acompañada por sus tres hijos. “No pensé que me iba a dar tan duro revivir esto”, dijo entre lágrimas.

“La experiencia es bonita repetirla, pero con otra mente porque durante un año y cinco meses en Bucaramanga, he logrado muchas cosas que en Venezuela hace 11 años, cuando tuve a mi primer hijo, no había logrado”.

“Aquí empezó mi trayectoria con mis tres hijos, no sabía qué me esperaba en Bucaramanga, a dónde llegaría, con quién o cómo evolucionaría mi vida.

“Fue muy triste estar ahí de nuevo, a una hora de los brazos de mi mamá quien justo hoy está cumpliendo años; de mi papá, duele no poder pasar.

Esos puntos son muy importantes ya que en algunos nos dan refugio, un plato de comida caliente, muchas veces venimos hasta con dos días sin comer, sobre todo con nuestros hijos o personas adultas mayores.

Clairet del Valle Mata. Venezolana

El destino no solo es la Ciudad Bonita, algunos pasan hacia Bogotá, Medellín, Pereira, Cali... Otros siguen como judíos errantes mucho más lejos: Ecuador y Perú. Muchos, muchísimos, ni siquiera saben para dónde coger, quizá hasta donde los lleven sus pies ampollados, reventados... cansados. Sólo les importa ‘huir’ de sus propios temores, de la incertidumbre.

Pisar tierra colombiana significa para ellos esperanza. No es fácil, dejan atrás una vida, una familia, para enfrentarse al hambre, la soledad, los dolores no solo físicos, frío, cansancio y el peligro que implica caminar por vías construidas para carros, motos, camiones, no para hombres, mujeres y niños migrantes.

La travesía es un ‘yoyo’ de climas y topografías. Temperaturas de casi 40 grados y otras que descienden bajo cero; vías empinadas, en ‘picada’, interminables rectas.