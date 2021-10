Hasta cuatro hijos tienen algunas adolescentes en Bucaramanga

Organizaciones internacionales aseguran que el embarazo a temprana edad repercute directamente en el acceso a educación y oportunidades profesionales de las niñas y adolescentes a largo plazo.

De hecho, insisten que ante la falta de apoyo económico y de cuidado una vez que han sido madres, un gran número de ellas se ven en la obligación de renunciar a la posibilidad de continuar su formación educativa. Y, en caso de incorporarse al mercado laboral, se da de manera informal.

La historia de Mónica no está alejada de esa realidad. Quedó embarazada a un mes de cumplir sus 15 años, en Floridablanca. No fue planeado. Habla de la maternidad y al tiempo habla de su libertad, esa que siente que perdió por encerrarse en el rol de madre.

Asegura que jamás ha mirado a su bebé como un “error”, pero reconoce que la vida le cambió. Desde que nació su hijo ya no mira la vida como una adolescente. Quiere estudiar, aunque su prioridad ahora es conseguir el sustento de su hijo.

“Ser madre a temprana edad no es nada fácil. Una menor, como yo, al quedar embarazada deja su libertad, no tiene la misma vida que antes. Mi tiempo y todo lo que hago ahora es por y para mi bebé”.

¿Estudiaba antes de quedar embarazada?

Sí. Estaba en noveno, pero no volví. El próximo año espero validar y terminar. Necesito seguir estudiando, para luego ponerme a trabajar y darle a mi hijo todo lo que yo algún día soñé y no pude tener.

¿Por qué suspendió los estudios?

En esos momentos teníamos una situación económica difícil. Entonces, si teníamos para los gastos del colegio no alcanzaba para los gastos de las citas y controles del bebé.

¿Con qué sueña?

Antes de quedar embarazada soñaba con ser enfermera.

¿Cumplirá su sueño?

Quizá sea un camino difícil, pero espero lograrlo y superarme porque he pasado situaciones económicas con mi hijo bastante complejas. Los gastos de un bebé son demasiados. Un bebé es una bendición, pero una responsabilidad muy grande.

¿Pensó en interrumpir el embarazo?

Jamás pensé en abortar porque es un ser indefenso. No quería quitarle el derecho a la vida. No tenía la culpa de mis errores, porque yo fui la que tuve relaciones sexuales sin protección.

¿Qué pasó con el papá de su hijo?

Él también era menor, tenía 17 años. No respondió. Ni siquiera lo registró.

¿Se cuidaban con algún método anticonceptivo?

No, era muy confiada. Jamás pensé que podría quedar embarazada si no me cuidaba. A veces uno solo piensa en pasar un momento de placer sin medir consecuencias.

¿Quién le ayuda con los gastos del bebé?

Cuando no tengo nada, mi madre me ayuda, ha sido mi apoyo en todo esto y es mi ejemplo a seguir. Mi mamá también es madre soltera, pero nos sacó adelante sola, a mi hermano y a mí.

¿Se ha visto obligada a trabajar?

Yo antes solo estudiaba. Por ahora nadie me recibe por mi edad, pero trato de no quedarme sin hacer nada, así que vendo sandalias, pantalones y lo que me salga. Lo hago por redes sociales. De ahí gano algo y todo se lo invierto a mi hijo.

¿Un hijo cambia la vida?

Claro. Yo siento que hasta perdí a mis amigos, mi libertad. Lo único que no he perdido son mis sueños.

Siempre trato de pensar positivo. Me calmo y busco soluciones. A pesar de no tener dinero, mi hijo no ha pasado necesidades.

¿Se ha sentido juzgada?

Sí. Muchas veces, sobre todo por la abuela paterna del niño. Me culpó y jamás me quisieron ayudar. De hecho, me dijeron que no podía obligarlo a responder por ser menor de edad.