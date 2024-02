Informe especial: Alerta por sequía en los tres principales ríos de Santander

El paso del fenómeno de El Niño por Santander ha estado marcado por altas temperaturas, numerosos incendios forestales, pero también por bajos niveles en los cauces de sus principales ríos.

A pesar de las lluvias presentadas en los últimos días, las alertas siguen pues este período de sequía se extendería hasta el mes de marzo, según pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

En ese sentido, uno de los indicadores de alerta es el de los bajos niveles en los caudales de los ríos Magdalena, Suárez y Chicamocha.

Estos tres afluentes que abastecen acueductos, permiten actividades de riego y el transporte de carga y pasajeros, ya presentan afectaciones.

Para dimensionar lo que acontece, Vanguardia conversó con el subdirector de Hidrología del Ideam, Fabio Andrés Bernal, quien hizo algunas precisiones sobre esta temporada en la que se espera se sigan reduciendo los caudales, al menos durante este mes.

Los tres con bajos caudales

De los sietes ríos que son vigilados por el Ideam, los tres ya mencionados tienen alerta por bajo nivel.

Ese mensaje se da luego de comparar los niveles actuales con un valor estadístico de referencia, evidenciar una caída significativa de la cota, y de revisar la información de las estaciones del Ideam, junto a la información de las autoridades de Gestión del Riesgo.

El funcionario del Ideam aclaró que en Santander, durante los tres primeros meses del año, suelen presentarse la disminución en los caudales de río por la reducción de lluvias. No obstante, la situación actual es más crítica que en los periodos anteriores. Lo que ha motivado las alertas por niveles bajos.

La zona más afectada es la cuenca del Magdalena Medio en donde existen problemas de navegabilidad. Sin embargo, los otros dos afluentes con reporte de caudal bajo, el Suárez y Chicamocha, tienen reportes de alerta desde el departamento de Boyacá, lugar en el que se alimentan de varias quebradas y otros ríos.

“En el departamento de Santander, durante el mes de enero, hubo una tendencia significativa en la reducción de niveles, particularmente en el río Magdalena, a su paso por Santander”, explicó el subdirector Bernal.

Febrero, mes crítico

En su explicación, el subdirector Bernal detalló que el pronóstico y la continuación del fenómeno de El Niño arrojan que en el mes de febrero seguirán presentándose bajos niveles en el cauce de los ríos.

De acuerdo con los pronósticos del Ideam, a mediados de marzo regresarían las lluvias con mayor frecuencia, lo que permitiría que los cauces retomen unos mayores niveles.

Esa reacción, indicó el subdirector Bernal, se apreciaría más rápido en cuencas como el Chicamocha y Suárez, pues su trayectoria es más corta que la del Magdalena. “Cuando ingrese la primera temporada de lluvias gradualmente va a empezar a reducirse este efecto, y los ríos tributarios (Chicamocha y Suárez) van a comenzar a recuperar más rápido sus niveles”, indicó el funcionario del Ideam.

Las lluvias recientes, presentadas durante la semana pasada, han atenuado esa crisis en los niveles de varios ríos.

Afectaciones

En el reporte entregado por el Ideam, dos de los puntos de referencia que registraron afectaciones por bajos niveles en la cuenca del río Suárez fueron las zonas veredales de los municipios de Confines y Guapotá.

De acuerdo con el Ideam, el pasado 18 de enero se presentó el reporte por desabastecimiento en eso lugares del departamento.

Otra de las consecuencias de los niveles bajos, es que aumenta la concentración de los contaminantes, material particulado y sedimentos en estos ríos.

Ese panorama ocasiona que aquellos municipios o sectores que utilizan las aguas de esos cuerpos hídricos deban emplear mayores componentes de tratamiento para poder emplearla.

En su mensaje, el subdirector Bernal hizo un llamado a los diferentes municipios para hacer un seguimiento a esta situación y estar pendiente de los boletines emitidos por el Ideam sobre la situación hídrica del departamento. Además, pidió mantener las medidas para el ahorro de agua.

Algunos coletazos

Los bajos niveles del río Chicamocha ya ocasionan los primeros estragos en las poblaciones aledañas.

En el caso del municipio de Cepitá, anclado en la zona baja del cañón de Chicamocha, ya hay reportes de afectaciones por el bajo nivel de agua.

El secretario de Planeación de Cepitá y encargado del comité municipal de Gestión de Riesgo, Eduardo Gómez Sarmiento, explicó que los niveles actuales impiden el riego de cultivos de pancoger como limón, yuca y melón, destinados para el consumo a nivel local.

No obstante, esa situación no reviste afectación en el suministro de agua potable, pues dicho río no es fuente de abastecimiento para este servicio.

“Hemos hecho solicitudes de ayuda humanitaria para los afectados en las zonas rurales. Elevamos solicitud de maquinaria para la limpieza y dragado de algunos puntos del río y comenzar la prevención para la temporada de invierno”, explicó el funcionario sobre la situación actual del caudal del Chicamocha.