Una labor difícil, no solo por los cerca de 10 kilogramos que pesa el equipamiento, sino por el peligro que implica dar pasos por entre tierras en las que grupos al margen de la ley han ‘sembrado terror’ representado en artefactos explosivos, esos ‘enemigos silenciosos’ que mutilan extremidades y arrebatan vidas.

Pero fue en el 2016 que la seleccionaron para hacer parte del Grupo de Desminado Humanitario , cuando se creó la Brigada de Ingenieros para esta disciplina... La ingeniería era lo suyo, su destino; pero no la civil, sino la ingeniería militar.

Poco a poco se empezó a enamorar de esa profesión que hoy no solo la llena de orgullo a ella sino a toda su familia. “Ya cuando empecé a presentar exámenes para entrar a la escuela, me encariñé con el proceso, la disciplina de la vida militar y todo esto. Hice cuatro años de carrera, desde 2010 al 2013 y me desempeño como teniente”.

“Cuando me preparaba en un preicfes frente a la Quinta Brigada, estaban en inscripciones para el Ejército, mi mamá quiso inscribirme y empezamos todo el proceso sin pensar que algún día iba a ser posible. Mi pensado era estudiar Ingeniería Civil en la UIS, ese siempre era el sueño, sacar un buen puntaje en el Icfes para que fuera posible”.

La teniente Molina solo tiene 27 años... Pero la experiencia no se mide por la edad; tanto así que a los 24 se convirtió en la primera mujer líder en desminado humanitario en el país.

Ser mujer en una labor que muchos ven como ruda, no da ventajas ni desventajas. En el área todos se entrenan de la misma manera pues si algo tiene claro Molina es que en su trabajo, “el primer error que cometamos, puede ser el último”, de ahí la importancia de estar bien preparada.

“En el Desminado Humanitario todo está escrito, no nos podemos salir de ahí. Por un error, por un descuido, un lapsus podría ser el último, ya que al momento de estar frente a algún artefacto explosivo, si hacemos el procedimiento de una mala manera, podemos estar en riesgo inminente de perder la vida o estar afectados.

“Por eso nos entrenamos de la misma manera sin importar que sean hombres o mujeres, es instrucción netamente en desminado humanitario y estándares internacionales del mismo, y somos evaluados y certificados por la OEA, es un proceso bastante complejo”, dice con firmeza.

Una batalla contra el miedo...

Toda esa preparación no la exonera del miedo... Es humana. “El miedo existe en todo momento, así uno esté capacitado, muy entrenado. Este es uno de los trabajos donde se arriesga la vida, pero es un miedo que uno le va cogiendo confianza a medida del tiempo (...) Es de gran responsabilidad ingresar a un área contaminada con artefactos explosivos, nosotros entramos con un equipo técnico que nos brinda la seguridad para permitirnos el ingreso”.

Desminado Humanitario maneja diferentes roles, la carga mayor la llevan los soldados profesionales que son los desminadores, “y ya lo que somos oficiales y suboficiales pasamos a un segundo plano en el sentido de mayoría, de cantidad de personas”.

Ese mismo miedo lo sienten Gladys Figueroa y Joaquín Molina, sus papás, quienes en Bucaramanga, todos los días oran para que Dios proteja a Jéssica en esa importante labor de cuidar no solo su propia vida sino la de miles de colombianos.

“Mi mamá es netamente santandereana y siempre está con el cristo en la mano por mi labor, a veces me dice, usted por qué está por allá, y le digo ma’, hay que ser aguerridos y echar pa’lante, mi Dios me puso en el Desminado Humanitario, hay que hacerle frente a eso, es una labor muy segura. Ellos me apoyan en lo que yo decida, llevados de la mano de Dios, orgullosos de mí y orgullosos de ellos”.

Para Jéssica, el logro no es solo institucional sino personal, por esa satisfacción que le deja el salvar vidas. “Es gratificante, a veces uno no se alcanza a imaginar o sentir la alegría tan impresionante que es ingresar a una vereda de cualquier departamento y que la comunidad quiera tanto al Ejército con el rol de desminado humanitario. Nos piden muchas veces que no nos vayamos porque hemos traído progreso, esperanza, seguridad, tranquilidad, es un orgullo propio hacer parte del desminado”.