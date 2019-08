Al llegar a la cima, la calma y la brisa compartían protagonismo con la cruz negra, que, en un costado de su base tiene pintados los rostros de los soldados que se disponían a combatir. Es imposible que no se erice la piel al imaginar lo que pudieron haber sentido estos valientes hombres antes de ir a combate. En la parte de en frente, se retrata el cerro de huesos que allí estuvo por casi medio siglo.

Un hermoso cielo con grandes nubes grises que no dejaban que se asomara el sol, nos recibió. La atmósfera del lugar se sentía un poco más sombría y lúgubre.

Metros antes de llegar a la cima se puede divisar la imponente cruz negra, con aproximados 6 metros de altura. Lo que mucha gente no sabe es que ahí, en donde está ese símbolo religioso, hubo por más de 50 años un montículo de huesos y cráneos perteneciente a los soldados que perdieron la vida en la célebre batalla y que nunca recibieron ‘cristiana sepultura’. Es de ahí de donde viene su nombre.

El camino para llegar a lo que en la región conocen como La Cruz de Palonegro , que se encuentra en la Loma de los Muertos, es por lo menos de 10 minutos, con subidas, bajadas y preguntando a uno que otro habitante para no perderse.

En el camino son muchos los que pasan cerca, pero pocos son los que lo voltean a ver, como si la connotación histórica que posee no fuera suficiente. Para hacerlo, hay que ir más allá e iniciar la búsqueda con dirección a conocer, entender y percibir con todos nuestros sentidos un acontecimiento tan grande e importante como doloroso.

Iniciamos nuestra travesía con destino a conocer y sentir esta historia que es inherente a nuestras raíces santandereanas. El camino es largo y un tanto secreto, pues todavía hay quienes no conocen este lugar, a pesar de estar ahí, aguardando visitantes.

A comparación de la ‘La loma’ este lugar es más tangible y evidente de lo que ocurrió en estas tierras hace más de 100 años. Es un tesoro que se encuentra roto porque no quisieron valorar la riqueza cultural que tenía.

Después de observar y sentir la historia que de diferentes maneras expresa este sitio, nos marchamos hacia nuestro siguiente parada. Una huella no solo de La Batalla de Palonegro, sino del abandono y el olvido, prueba fiel de que no sabemos lo que tenemos.

“No ha habido respuesta ni nada concreto del gobierno. Esto es un valor nacional, esto es patrimonio para que todo el mundo lo vea, acá no se le niega la entrada a nadie. El gobierno debe ponerse la mano en el corazón para valorar lo que vivieron nuestros antecesores”, fueron las palabras que expresó Luis Fernando Ortega al preguntarle sobre si el gobierno municipal o departamental estaba interesado en rescatar este lugar.

Y es que Lebrija , mediante las clases que se imparten en los colegios, ha hecho que sus estudiantes, que después se convertirán en ciudadanos, conozcan y valoren la importancia de este sitio. Sin embargo, la labor de rescatar este lugar del olvido en que se encuentra, no se ha visto reflejada.

Al acercarnos, nos dijeron que nunca habían ido al lugar a pasar la noche y que no creían mucho en las historias tenebrosas que se contaban del sitio.

“Encontrábamos balas, esqueletos, calaveras. Sé que por ahí a las 11:30 de la noche como hasta la 1:00 de la mañana se oyen lamentos, cosas. Aquí no viene cualquiera a quedarse hasta tarde de la noche porque no aguanta los rigores”, expresa.

La loma de los Muertos no vive y nunca ha vivido en el imaginario de los santandereanos, al menos no en la mayoría. El abandono del lugar se ve reflejado en la basura que se encuentra y la maleza que se propaga.

Luego de descender de la Loma tomamos rumbo hacia la carretera principal que conduce al Aeropuerto de Palonegro y subimos hasta llegar a esta terminal aérea. Seguimos avanzando, pasamos la iglesia que se encuentra a un costado de la carretera y luego de andar unos cuantos metros llegamos a una cerca con dos pilares de cemento y un alambre.

Nuestro destino es la casa que sirvió como hospital improvisado para los múltiples heridos del ejército liberal que iba dejando la guerra.

Como la Loma de los Muertos, esta casona siempre ha pertenecido a un predio privado. Según relatos de algunos habitantes, este monumento histórico quiso rescatarse con la compra de la tierra en donde se encontraba, pero nunca se llegó a un acuerdo.

Lo que quedó de esa discrepancia, es una edificación que antes era una gran e imponente casona, hoy es una estructura que casi no tiene forma, que ha sucumbido ante las inclemencias de la naturaleza y el olvido del Estado.

Tan pronto se llega al lugar es imposible no sentir tristeza, rabia e impotencia. Su desaparición será muy pronto. Hay registros fotográficos de diferentes pobladores y personas interesadas por la historia que muestran que no hace más de 6 años, la casa estaba en una condición un poco más favorable que ahora. Sin embargo, por el estado en el que se encuentra, es posible que no se pueda hacer mucho.

A pesar de su abandono, la historia nunca se ha ido. Ahí está, dispuesta a ser descubierta para los que se atreven a entrar y recorrer las ruinas de este lugar.

Para ingresar, hay que hacerlo por lo que parece que fue una ventana, debido a que hay un montículo de tierra que sirve como peldaño para subir. La habitación a la que conduce es de aproximadamente 3 metros cuadrados, rodeada de maleza y sin baldosa, la tierra se encuentra en condiciones inestables.